La Chine doit plus de 1 000 milliards de dollars au titre de la Ceinture et de la Route (rapport)

La Chine doit plus de mille milliards de dollars au titre de son projet « la Ceinture et la Route », ce qui en fait le plus grand collecteur de dettes au monde, selon un rapport publié cette semaine, avec environ 80 % des prêts destinés à soutenir des pays en difficulté financière.

Pékin affirme que plus de 150 pays, de l’Uruguay au Sri Lanka, ont signé la BRI, une vaste initiative mondiale en matière d’infrastructures dévoilée par le président Xi Jinping il y a dix ans.

Au cours de la première décennie de cette initiative, la Chine a distribué d’énormes prêts pour financer la construction de ponts, de ports et d’autoroutes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Mais plus de la moitié de ces prêts sont désormais entrés dans leur période de remboursement du principal, indique un rapport publié lundi par AidData, un institut de recherche qui suit le financement du développement du College of William and Mary de Virginie.

Ce chiffre devrait atteindre 75 pour cent d’ici la fin de la décennie, ajoute le communiqué.

En analysant les données compilées sur le financement chinois de près de 21 000 projets dans 165 pays, AidData a déclaré que Pékin avait désormais engagé une aide et des crédits « oscillant autour de 80 milliards de dollars par an » aux pays à revenu faible et intermédiaire.

Les États-Unis, en revanche, ont fourni 60 milliards de dollars par an à ces pays.

“Pékin se trouve dans un rôle inconnu et inconfortable : celui de plus grand collecteur officiel de dettes au monde”, indique le rapport.

“L’encours total de la dette – y compris le principal mais hors intérêts – des emprunteurs des pays en développement envers la Chine s’élève à au moins 1 100 milliards de dollars”, a déclaré AidData.

AidData, ajoute-t-il, « estime que 80 % du portefeuille de prêts chinois à l’étranger dans le monde en développement soutient actuellement des pays en difficulté financière ».

Les partisans de la BRI la louent pour avoir apporté des ressources et de la croissance économique aux pays du Sud.

Mais les critiques soulignent depuis longtemps l’opacité des prix des projets construits par des entreprises chinoises, des pays comme la Malaisie et le Myanmar renégociant des accords pour réduire les coûts.

Et AidData a déclaré que la réputation de la Chine auprès des pays en développement avait été ternie ces dernières années, son taux d’approbation étant passé de 56 % en 2019 à 40 % en 2021.

Mais la Chine « apprend de ses erreurs et devient un gestionnaire de crise de plus en plus habile », selon l’étude.

Pékin cherche à réduire les risques liés à la BRI en alignant davantage ses pratiques de prêt sur les normes internationales, souligne-t-il.

Mais parmi ces méthodes figurent également « des garanties de plus en plus strictes pour se protéger du risque de non-remboursement », ajoute-t-il.

Cela implique notamment de permettre aux principaux prêteurs de la BRI de se payer eux-mêmes le principal et les intérêts dus en « balayant unilatéralement » les réserves de change des emprunteurs détenues sous séquestre.

“Ces saisies d’argent liquide sont pour la plupart exécutées en secret et hors de la portée immédiate des institutions de contrôle nationales… dans les pays à revenu faible ou intermédiaire”, a-t-il ajouté.

“La possibilité d’accéder à des garanties en espèces sans le consentement de l’emprunteur est devenue une garantie particulièrement importante dans le portefeuille de prêts bilatéraux de la Chine.”

Lors d’un sommet majeur à Pékin le mois dernier marquant le dixième anniversaire du projet, Xi a déclaré que la Chine injecterait plus de 100 milliards de dollars de nouveaux fonds dans la BRI.

Mais un rapport conjoint publié cette année par la Banque mondiale et d’autres institutions, dont AidData, indique que Pékin a été contraint d’accorder des milliards de dollars de prêts de sauvetage aux pays de la BRI ces dernières années.

L’initiative a également attiré l’attention sur son empreinte carbone massive et la dégradation de l’environnement causée par des projets d’infrastructures massifs.

