La Chine doit montrer qu’elle n’est pas un “agent d’instabilité” à Taiwan, déclare l’ambassadeur américain en Chine

“Nous ne pensons pas qu’il devrait y avoir une crise dans les relations américano-chinoises à cause de la visite – la visite pacifique – du président de la Chambre des représentants à Taiwan … c’était une crise fabriquée par le gouvernement de Pékin. était une réaction excessive”, a déclaré Burns à CNN vendredi depuis l’ambassade des États-Unis.

Il incombe maintenant “au gouvernement ici à Pékin de convaincre le reste du monde qu’il agira pacifiquement à l’avenir”, a déclaré l’ambassadeur.

“Je pense que le monde s’inquiète beaucoup du fait que la Chine est devenue un agent d’instabilité dans le détroit de Taiwan et ce n’est dans l’intérêt de personne.”

Burns, diplomate de carrière et ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN, est arrivé à Pékin en mars pour occuper ce qui est sans doute le poste diplomatique le plus important des États-Unis – naviguer dans les relations américano-chinoises déjà tendues par des tensions sur une série de questions, y compris les droits de l’homme en Chine. record, les pratiques commerciales et l’expansion militaire en mer de Chine méridionale.

Les restrictions strictes de la Chine sur le Covid-19 ont également réduit les voyages diplomatiques à destination et en provenance de Chine, plaçant Burns encore plus carrément en première ligne pour gérer les relations de plus en plus controversées entre les deux plus grandes économies du monde.

C’était clair dans la nuit du 2 août, lorsque Burns a reçu une convocation pour une réunion avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Xie Feng à ce qu’il décrit comme le moment exact où l’avion transportant Pelosi et sa délégation du Congrès a atterri à Taipei.

“Nous avons eu une réunion très animée, je dirais plutôt controversée”, a déclaré Burns, décrivant en détail pour la première fois cette discussion, qui a été confirmée à la fois par Washington et Pékin à l’époque.

“J’ai défendu l’oratrice. J’ai défendu son droit de voyager à Taïwan. J’ai défendu la paix et la stabilité que nous avons dans le détroit de Taïwan pendant près de six décennies”, a déclaré Burns, ajoutant qu’il avait défié Xie de s’assurer que le gouvernement chinois agirait d’une manière qui « favoriserait la paix et la stabilité ».

Au lieu de cela, a déclaré Burns, Pékin a conçu sa réponse, y compris l’envoi de missiles au-dessus de Taïwan, pour “intimider et contraindre les autorités taïwanaises” et a “mené une campagne mondiale” accusant les États-Unis de ce qu’il considère comme sapant la stabilité dans le détroit de Taïwan.

“Nous avons été très, très clairs sur (le maintien de notre politique). Le problème est le suivant : un gouvernement va-t-il réagir de manière agressive et violente pour troubler la paix ? Cela doit concerner tout le monde dans le monde”, a-t-il déclaré. .

Retombées diplomatiques

Les États-Unis maintiennent une politique d'”Une seule Chine”, mais n’ont jamais accepté la revendication de souveraineté du Parti communiste chinois au pouvoir sur Taiwan. Washington maintient une “ambiguïté stratégique” quant à savoir s’il viendrait à la défense de Taiwan en cas d’attaque chinoise.

Le Parti communiste a depuis longtemps juré de “réunifier” l’île, qu’il n’a jamais contrôlée, avec la Chine continentale, par la force si nécessaire.

La Chine a dénoncé la visite de Pelosi comme une violation de sa “souveraineté et de son intégrité territoriale”, avec l’homologue de Burns, l’ambassadeur chinois auprès du Qin Gang des États-Unis plus tôt ce mois-ci, affirmant que les États-Unis devaient “assumer les responsabilités” de la situation qu’ils ont créée.

Les représailles diplomatiques de Pékin comprenaient l’annulation des futurs appels téléphoniques et réunions entre les dirigeants chinois et américains de la défense et la suspension des pourparlers bilatéraux sur le climat entre les pays, les deux plus grands émetteurs de carbone au monde.

Ces mesures, et la visite de Pelosi, ont suivi un appel téléphonique entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden fin juillet, au cours duquel les deux parties avaient déclaré que leurs équipes resteraient en contact sur la coopération, y compris – selon le Maison Blanche – sur une éventuelle réunion en face à face. Les deux ne se sont pas rencontrés en personne pendant le mandat de Biden en tant que président, Xi menant l’essentiel de sa diplomatie de l’ère Covid par liaison vidéo.

Burns a déclaré que les mesures diplomatiques de Pékin à la suite de la visite de Pelosi pourraient avoir des effets mondiaux, ajoutant que la suspension par la Chine des pourparlers sur le climat aurait un impact sur le Sud et les pays les plus sensibles au changement climatique.

“Nous exhortons vivement (la Chine) à revenir à la table des négociations avec les Etats-Unis sur le climat”, a déclaré Burns.

“Nous devrions avoir des conversations régulières au niveau supérieur sur les questions qui nous séparent, car c’est dans le meilleur intérêt des deux pays et certainement dans le meilleur intérêt du monde”, a-t-il déclaré, ajoutant que bien qu’il y ait eu des contacts officiels via leurs ambassades, il n’y avait “pas de substitut” aux conversations de haut niveau au niveau du cabinet.

Lorsqu’on lui a demandé si les leçons que Pékin aurait pu tirer de l’observation de l’invasion russe de l’Ukraine pourraient être appliquées à Taïwan, Burns a déclaré que les États-Unis “surveillaient très attentivement la Chine dans la conduite de ses relations avec la Russie”.

La Chine a refusé de condamner l’invasion ou de s’y référer comme telle.

“Nous avons été très clairs sur le fait qu’il y aura des conséquences s’il y a un soutien systémique du gouvernement chinois à la guerre brutale de la Russie en Ukraine”, a-t-il dit, ajoutant qu’ils n’avaient pas vu un tel soutien.

Établir des liens

Burns a présenté des mémoires sensibles dans le passé. Il était l’un des principaux responsables de la négociation de questions épineuses telles que le programme nucléaire iranien, l’assistance militaire à Israël et l’accord nucléaire civil entre les États-Unis et l’Inde. Et cette fois, il dit que la mission américaine en Chine fait de son mieux pour « se connecter » avec ses homologues.

Établir des liens avec le public chinois était une autre “ambition majeure”, a déclaré l’ambassadeur, qui s’est rendu en Chine à plusieurs reprises depuis son premier voyage en 1988, notamment une visite pour la passation de Hong Kong du Royaume-Uni à la Chine en 1997.

Mais Burns a déclaré que son travail de connexion avec les Chinois, à la fois en personne et via les canaux de médias sociaux de l’ambassade, a également été mis au défi par les mesures de contrôle zéro-Covid de la Chine – qui peuvent rendre difficiles les voyages intérieurs et les réunions en personne – et son régulier censure des messages de l’ambassade sur les plateformes de médias sociaux chinois.

“Nous sommes convaincus qu’il est de notre devoir de sortir et de rendre visite aux gens et de mener une diplomatie avec le peuple chinois, ainsi qu’avec le gouvernement chinois. Nous voulons donc certainement voir le jour où le zéro-Covid se terminera, mais c’est vraiment une décision pas pour nous, c’est pour le gouvernement chinois”, a déclaré l’ambassadeur, qui a passé plus de 30 jours en quarantaine mandatée par le gouvernement chinois pendant son séjour là-bas.

La « censure pernicieuse » des autorités chinoises a vu les messages de l’ambassade sur les réseaux sociaux, y compris ceux sur la politique chinoise des États-Unis, Hong Kong, l’OTAN et le soutien à la fierté LGBTQI, censurés, a déclaré Burns.

Dans le même temps, a déclaré Burns, il a été “dérangé” par les récits du gouvernement chinois accusant les États-Unis et l’OTAN de la guerre en Ukraine, et non la Russie, qui a lancé l’invasion – une question qu’il a dit avoir soulevée avec ses homologues chinois. .

Malgré ces défis et l’engagement des États-Unis à « concurrencer de manière responsable » la Chine, Burns a appelé la Chine à rencontrer les États-Unis « à mi-chemin », à la fois pour discuter de leurs différences et des questions sur lesquelles ils pourraient être en mesure de travailler ensemble pour le plus grand bien : « Vous doivent se présenter à la table des négociations pour coopérer », a-t-il dit.