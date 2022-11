La Chine doit faire pression sur la Corée du Nord pour qu’elle abandonne les armes nucléaires (Séoul)

Le dirigeant sud-coréen a déclaré que le monde devrait agir “au même rythme” contre la RPDC

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a exhorté la Chine à intensifier la pression sur Pyongyang pour qu’elle dénucléarise, avertissant que l’escalade des tensions avec la Corée du Nord ne fera qu’alimenter une accumulation d’armes dans la région et encourager une intervention extérieure des États-Unis.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine a le devoir de pousser la Corée du Nord à abandonner son arsenal nucléaire et d’encourager la stabilité régionale, a déclaré Yoon à Reuters lundi, affirmant que les États de l’ONU devraient “Répondre de manière cohérente et en phase les uns avec les autres.”

“Ce qui est sûr, c’est que la Chine a la capacité d’influencer la Corée du Nord, et la Chine a la responsabilité de s’engager dans le processus”, a-t-il ajouté. a-t-il dit, ajoutant que la dénucléarisation est dans l’intérêt de Pékin.

Le président a fait valoir que les hostilités qui couvaient dans la péninsule coréenne faisaient augmenter les dépenses militaires dans la région et au-delà, affirmant que cela apporterait “plus de déploiements d’avions de guerre et de navires américains.” Pour souligner ce point, il a noté que Séoul et Washington ont récemment convenu de stationner des “actifs stratégiques” dans la région, y compris des porte-avions et des bombardiers à longue portée, en réponse à un nombre record d’essais d’armes nord-coréens cette année.

Les commentaires de Yoon ont fait écho à des remarques similaires du conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan avant une récente réunion entre le président Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, au cours de laquelle il a déclaré que la poursuite de la poursuite des armes nucléaires par la Corée du Nord conduirait à une plus grande présence militaire américaine en Asie.

Interrogé sur la réaction de la Corée du Sud et de ses alliés si le Nord procédait à un autre essai nucléaire, Yoon a mis en garde contre une réponse “pas vu dans le passé”, mais a refusé de donner plus de détails. “Il serait extrêmement imprudent pour la Corée du Nord de procéder à un septième essai nucléaire”, il a dit à la sortie.

Cependant, alors que Yoon a suggéré que Pyongyang était le seul responsable des récentes escalades, les responsables chinois ont fréquemment critiqué les jeux de guerre conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, affirmant que de telles opérations militaires ne servent qu’à envenimer la situation et à provoquer des réponses de plus en plus dures du Nord. La RPDC, pour sa part, a dénoncé à plusieurs reprises les exercices américano-sud-coréens comme préparatifs d’une attaque, et a riposté avec un certain nombre de démonstrations de missiles, de roquettes et d’artillerie cette année, testant même deux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) plus tôt ce mois-ci.

Bien que Washington se soit également appuyé sur Pékin pour intensifier la pression sur la Corée du Nord afin qu’elle modifie un certain nombre de ses politiques, les responsables ont reconnu que la Chine pourrait tout simplement manquer de capacité à influencer son voisin, le président Joe Biden ayant déclaré plus tôt ce mois-ci que ce n’était pas clair. si la République populaire peut “contrôler” Pyongyang ou empêcher un futur essai nucléaire.

