Si la nouvelle présidente de l’US House suit l’exemple de Nancy Pelosi, Pékin doit soigneusement mesurer sa réaction

Le président républicain nouvellement nommé de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, se préparerait pour une visite à Taiwan. La nouvelle ne devrait surprendre personne.

Redevable à l’aile droite de son parti, qui a bloqué son élection à 15 reprises, et adversaire cinglant de la Chine, il faut s’attendre à ce que McCarthy cherche à la fois à rendre la vie aussi difficile que possible à l’administration Biden et à faire dérailler toute stabilité dans les relations avec Washington. avec Pékin, poussant à plus de bellicisme dans la mesure du possible.

En prévision de cette visite, le Pentagone élabore déjà des plans d’urgence. Lorsque Nancy Pelosi s’est rendue à Taïwan de manière controversée en août, cela a généré une crise alors que la Chine a répondu par des exercices militaires féroces, sonnant l’alarme quant à une guerre potentielle entre les États-Unis et la Chine sur le sort de l’île. Bien sûr, il n’y a rien que le Parti républicain en particulier aimerait faire de plus que d’orienter les relations américano-chinoises vers le conflit dans le but d’introduire des politiques encore plus dures contre Pékin et d’intensifier une guerre froide déjà naissante.

La position de la Chine sur Taiwan a toujours été claire. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire et perçoit les États-Unis comme attisant délibérément le sentiment de “Indépendance de Taïwan» pour saper la Chine dans son ensemble. Mais cette fois-ci, Pékin ne devrait pas mordre à l’hameçon. La déclaration d’intention immédiate et publique de McCarthy de se rendre à Taïwan est conçue pour être délibérément provocatrice et est une gifle pour la Chine, mais une réaction d’escalade à cela causerait plus de problèmes que cela n’en vaut la peine pour Pékin.

Tout d’abord, il faut tenir compte du fait que Kevin McCarthy est un politicien de l’opposition et travaille contre l’administration présidentielle, contrairement à Nancy Pelosi, qui représentait le même parti. Une partie de la colère de Pékin contre son voyage a été causée par le fait que l’administration Biden n’a rien fait pour l’arrêter, mis à part la mise en garde publique contre cette décision. McCarthy, en revanche, fait partie du Parti républicain et la Maison Blanche n’a aucune influence sur l’endroit où il choisit d’aller. C’est un politicien de l’opposition qui agit de manière antagoniste à la branche exécutive du gouvernement de son pays, même si contenir la Chine est quelque chose sur lequel les deux partis américains sont d’accord en principe. En tant que tel, les enjeux politiques de sa visite sont moindres et il y a moins de blâme que la Chine pourrait rejeter sur l’administration Biden si elle se poursuit.

Lire la suite Kevin McCarthy devient président de la Chambre : qui il est et où il en est

Malgré le fait que la Chine accorde une grande importance à sa propre intégrité territoriale, une forte réaction de Pékin à la visite de McCarthy irait à l’encontre de ses intérêts à long terme. Les politiciens américains ont clairement indiqué à plusieurs reprises qu’ils cherchaient idéalement à reproduire le “Modèle ukrainien» en Asie de l’Est. Cela signifie provoquer un État rival dans un conflit qui permet à Washington d’exercer une influence militaire dans la région, de rompre l’intégration économique régionale et de s’entourer d’alliés.

Les États-Unis utilisent activement la question de Taiwan pour fomenter l’instabilité en Asie. Par exemple, il oblige les Philippines à prendre position sur un éventuel conflit taïwanais. Ce faisant, il cherche à contrecarrer de plus en plus «non aligné” attitude envers la Chine et rompre les liens économiques croissants entre les deux. Plus les États-Unis peuvent créer d’insécurité et d’instabilité autour de Taïwan, plus ils auront d’influence sur les autres. Les États-Unis ne veulent pas que les pays asiatiques mettent leurs économies en commun avec la Chine, ils veulent créer un système d’endiguement de type OTAN dans lequel leur hégémonie leur est imposée par la dépendance.

Dès lors, si Pékin réagit avec force, même pour affirmer sa position, il donne de l’élan à d’autres causes anti-chinoises. Ce n’est pas un hasard si, après la crise de Taïwan en août 2022, des dizaines de nouvelles sanctions anti-chinoises ont été imposées à la fois par la Maison Blanche et le Congrès. De même, la comparaison trompeuse entre Taïwan et l’Ukraine sera utilisée pour susciter plus de sympathie, de soutien et d’attention pour Taipei dans d’autres pays occidentaux. C’est un scénario perdant-perdant pour la Chine de réagir de manière excessive, surtout si, grâce à l’alarmisme des médias occidentaux, on s’attend à ce que Pékin poursuive la guerre – rien de moins que cela dépeindra alors la Chine comme veule (comme cela s’est produit après la visite de Pelosi).

LIRE LA SUITE: Le voyage à Taiwan en valait vraiment la peine – Pelosi

Compte tenu de cela, il serait préférable que la Chine fasse une protestation diplomatique plus forte, par opposition à militaire, contre une visite de Kevin McCarthy. Ne laissez pas les faucons gagner en cédant à leur appât. Pékin devrait, comme il l’a finalement fait avec Pelosi, simplement répondre en mettant McCarthy sur liste noire dans le pays et en bloquant tout intérêt potentiel qu’il pourrait avoir en Chine, et de même en coupant le dialogue américano-chinois et en mettant l’administration présidentielle américaine dans une situation délicate où elle doit réitérer son “Support” pour la politique d’une seule Chine, qui reste de jure, même si ce n’est pas de facto, la position officielle de Washington. Surtout, une autre crise militaire dans le détroit de Taiwan serait une énorme réaction excessive, et les États-Unis et les médias grand public ont la capacité de manipuler le discours d’un tel événement d’une manière qui désavantage la Chine. Pékin est probablement conscient de ce qu’est le jeu de Washington avec Taïwan, mais pour réussir, il faut aussi de la retenue autant que de la dissuasion par la force.