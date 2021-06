La Chine doit autoriser une autre enquête internationale sur l’origine de Covid-19 ou faire face à l’ISOLEMENT, selon le conseiller à la sécurité de Biden – RT USA News

La Chine a le choix soit de céder à la demande des puissances occidentales et d’autoriser une autre enquête dirigée par l’OMS sur l’origine de Covid-19, soit d’être ostracisée par la communauté internationale, a averti le conseiller à la sécurité du président américain Jake Sullivan.

Le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan, a lancé un avertissement sévère à la Chine lors d’une interview avec Chris Wallace sur Fox News dimanche. Lorsqu’on lui a demandé si Biden avait l’intention d’insister sur le fait qu’une deuxième enquête potentielle sur les origines du virus doit être un « indépendant » enquête, Sullivan a déclaré que Biden avait convaincu les alliés de Washington du G-7 de faire pression sur Pékin.

« C’est ce travail diplomatique de piquetage – rallier les nations du monde, imposer une pression politique et diplomatique sur la Chine, qui est au cœur de l’effort que nous entreprenons pour finalement faire face à la Chine avec un choix difficile », dit Sullivan.





Pékin, a soutenu Sullivan, s’est vu poser un ultimatum : soit accepter les demandes et « permettre aux enquêteurs de faire le vrai travail de déterminer d’où cela vient » ou alors « faire face à l’isolement au sein de la communauté internationale ».

La Chine a figuré en bonne place dans le communiqué publié par le groupe du G7, composé des dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et du Canada, ainsi que de l’UE, après un sommet plus tôt ce mois-ci. En plus de critiquer les violations présumées des droits de l’homme par la Chine au Xinjiang et la répression de la démocratie à Hong Kong, le document exige une enquête approfondie sur les origines de la pandémie. Le Groupe des sept pays a appelé à une « étude opportune, transparente, dirigée par des experts et fondée sur la science et convoquée par l’OMS pour la phase 2 de l’étude sur les origines de Covid-19 » citant les recommandations du rapport d’experts publié plus tôt.

Pékin a dénoncé la déclaration comme une « violation grave des normes fondamentales des relations internationales », accuser le G7 « clique » de la division des semis au moment où un effort concerté est nécessaire.

Le regain d’intérêt pour les origines du virus fait suite à des informations parues dans les médias américains le mois dernier selon lesquelles plusieurs chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan sont tombés malades et ont dû être hospitalisés des semaines avant le début de la pandémie. Le Washington Post, qui a publié le « scoop », a cité comme source un rapport du renseignement américain non divulgué auparavant.

La Chine a nié avec véhémence l’allégation, accusant Washington d’avoir soulevé la question, et a défendu les conclusions de l’enquête initiale dirigée par l’OMS comme « largement représentatif et hautement professionnel ».





Jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a fustigé les États-Unis pour « politiser la question de la recherche de l’origine ». Il a également riposté à la proposition, suggérant que Washington devrait plutôt « inviter » experts à un biolab au centre Fort Detrick basé dans le Maryland et à d’autres endroits pour « une enquête détaillée » au nom de la transparence.

