La Chine doit aider les mamans et encourager les papas à réparer son taux de natalité en chute libre, selon les démographes

Les populations du Japon, de la Corée du Sud et maintenant de la Chine diminuent, ce qui, selon les démographes, menace à la fois l’économie et la stabilité sociale de ces pays.

Tous les trois tentent de faire marche arrière. La Corée du Sud devrait assouplir la législation du travail dans le but de stimuler la croissance familiale, tandis que le Premier ministre japonais a déclaré qu’il souhaitait, entre autres, doubler les dépenses consacrées aux programmes liés aux enfants. La situation est urgente, a déclaré Fumio Kishida aux législateurs lundi, après que le taux de natalité du Japon soit tombé en dessous de ce qui est nécessaire pour alimenter l’économie. Il a averti qu’il était essentiel de résoudre le problème “maintenant ou jamais”.

La Chine, quant à elle, a vu sa population chuter – pour la première fois en 60 ans – de 850 000 en 2022, selon son Bureau national des statistiques.

Dans un renversement brutal de son ancienne politique de l’enfant unique, Pékin vante désormais une politique des trois enfants dans l’espoir d’empêcher une crise démographique.

Mais les démographes disent qu’encourager les gens à avoir plus d’enfants, étant donné les pressions économiques et sociales intenses auxquelles les parents sont confrontés, est difficile à vendre. De nombreuses femmes hésitent à avoir plusieurs enfants, en particulier compte tenu des frais d’éducation et de la perspective d’ajouter une progéniture à leur liste de responsabilités tout en s’occupant de parents vieillissants et en s’occupant de leur propre carrière.

Les parents disent que les familles ont besoin d’aide.

“De nos jours, beaucoup de gens ne veulent pas avoir d’enfants s’ils ne peuvent pas leur offrir une bonne éducation”, a déclaré la semaine dernière Wei Chao, une mère de jumelles de 31 ans vivant à Shanghai.

Une femme et un enfant passent devant des travailleurs triant des jouets dans un centre commercial de Pékin, le 11 janvier. Des chercheurs affirment que le coût élevé de la vie et de l’éducation décourage l’éducation des enfants pour de nombreuses personnes en Chine. (Tingshu Wang/Reuters)

La chercheuse féministe Yige Dong – professeure adjointe de sociologie et d’études mondiales sur le genre et la sexualité à l’Université de Buffalo – affirme que “le coût ridiculement élevé” est la principale raison pour laquelle les gens évitent la parentalité.

Pour essayer d’encourager les parents, certains villages en Chine ont offert des primes en espèces aux couples qui ont des bébés, selon le New York Times.

Une entreprise de technologie agricole du nord de la Chine offrirait l’équivalent de 14 124 dollars américains et un congé supplémentaire pouvant aller jusqu’à 12 mois pour le personnel féminin – et neuf jours supplémentaires pour les hommes – pour les familles qui attendent un bébé.

Tout sur les épaules des femmes

Mais cette pression pour procréer pousse contre une génération de femmes plus éduquées qui se méfient des coûts personnels d’être parent, dit Dong, notant qu’en Chine, les tâches ménagères et les soins familiaux sont souvent laissés aux femmes.

“Les femmes sont désormais plus conscientes du coût d’opportunité de se marier et d’avoir des enfants, ce qui signifie que le travail vous pénalisera beaucoup”, a-t-elle déclaré.

Une peinture murale en décomposition faisant la promotion de la politique chinoise de l’enfant unique est vue à Pékin en octobre 1996. La politique, maintenant révoquée, a contribué à la population désormais déséquilibrée du pays. (Will Burgess/Reuters)

Les démographes affirment que la politique de l’enfant unique – qui, de 1980 à 2015, a tenté de lutter contre la surpopulation – a créé un déséquilibre entre les sexes, avec 722 millions d’hommes contre 690 millions de femmes, ce qui a entraîné la formation de moins de familles ces dernières années.

Cela a également fini par laisser les enfants célibataires responsables du vieillissement des parents et de la belle-famille; une “génération sandwich” prenant soin de jusqu’à deux ensembles de parents vieillissants.

“Toutes ces attentes et ces responsabilités reposent sur les épaules des femmes”, a déclaré Yue Qian, professeur agrégé de sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique.

Les grands-mères ont souvent été les principales dispensatrices de soins dans la société chinoise, mais même cela a changé, explique Diana Lary, experte en histoire de la Chine, retraitée de l’Université de la Colombie-Britannique.

Comme les couples ont également eu des enfants plus tard, certaines grands-mères ont choisi de ne pas assumer ce rôle traditionnel, dit-elle.

“C’est un terrible dilemme. On peut dire que les gens sont devenus égoïstes, mais les gens, surtout les femmes, ne veulent vraiment plus avoir un grand nombre d’enfants”, a déclaré Lary.

“Les parents préfèrent avoir un enfant chéri plutôt que de risquer d’en avoir deux ou trois.”

Au milieu de sa main-d’œuvre en déclin, la Chine encourage désormais les familles à avoir trois enfants. (Ng Han Guan/Associated Press)

La baisse du taux de natalité crée des perturbations sociétales

Le Japon a l’un des taux de natalité les plus bas au monde par rapport à sa population, enregistrant moins de 800 000 naissances parmi ses quelque 125 millions d’habitants en 2022. Dans le même temps, plus de 90 000 de ses citoyens ont 100 ans ou plus.

Kishida affirme que le pays est “sur le point de ne pas pouvoir maintenir ses fonctions sociales” en raison de la diminution de son assiette fiscale et de sa main-d’œuvre.

La Corée du Sud a récemment battu son propre record du taux de fécondité le plus bas au monde. Selon les données de novembre 2022, les femmes y auront en moyenne 0,79 enfants – bien en deçà des 2,1 selon les démographes qui garantissent la stabilité de la population d’un pays, si les taux de mortalité restent stables.

La Chine offre également tout, de meilleurs congés de maternité à des déductions fiscales. En octobre 2022, le président chinois Xi Jinping a promis de “augmenter les taux de natalité” en allégeant les pressions économiques sur les familles et en développant des programmes et des services de soins aux personnes âgées.

La population chinoise en 2022 était de 1,4118 milliard, soit une baisse de 850 000 depuis 2021. (Andy Wong/Associated Press)

Lary prédit que la Chine se ralliera économiquement, mais dit que sa société sera “très perturbée” à mesure que son nombre de familles diminuera.

Les démographes disent que changer la trajectoire de la fabrication des bébés prendra plus que de prolonger les congés de maternité et d’employer des pot-bangers pour crier des slogans comme “La politique des trois enfants est bonne!” comme cela a été fait dans la province du Hebei, selon The Economist.

Cela nécessitera des changements sociétaux et un coup de poignard contre les inégalités tenaces entre les sexes, disent-ils.

Extirper les inégalités

Qian affirme que l’inégalité entre les sexes est une raison profondément enracinée pour laquelle les taux de fécondité fléchissent.

“Nous devons changer cela, mais pas seulement demander aux femmes de changer. Nous devons réfléchir à des moyens d’encourager les hommes à changer”, a déclaré Qian, ajoutant qu’il est temps de se demander comment les pères chinois peuvent s’impliquer davantage et partager les tâches ménagères.

“Encouragez les hommes à changer et à vraiment rendre la famille et la vie plus compatibles”, a déclaré Qian.

Les efforts doivent également s’étendre au lieu de travail, afin que les femmes qui tombent enceintes et les hommes qui prennent un congé parental ne perdent pas d’opportunités, dit-elle.

Qian dit également que le concept de famille de la société doit s’élargir.

La politique nationale de planification familiale de la Chine ne stipule pas explicitement qu’une femme célibataire ne peut pas avoir d’enfants, mais elle définit les mères – aux fins de soutien, d’avantages ou même du droit de congeler des ovules pour les procédures de fertilité – comme étant mariées, a-t-elle déclaré.

“Il y a une image très, très étroite de ce à quoi ressemble une famille idéale.”

Dong dit, pour elle, ce n’est pas un choc que la croissance démographique de la Chine stagne, compte tenu des pressions exercées sur les gens.

“C’est un peu comme – tu le mérites, non? [First] avec la politique stricte de l’enfant unique et maintenant le coût de la vie monte en flèche. Si vous ne vous occupez pas des besoins des gens, alors les gens cesseront simplement de vouloir fonder une famille ou d’élever des enfants.“