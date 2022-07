La Chine dit suivre de près les débris de roquettes se précipitant vers la Terre

Des morceaux d’une fusée chinoise lancée dimanche pourraient pleuvoir du ciel ce week-end.

La fusée a été lancée pour livrer un module de laboratoire à la nouvelle station spatiale chinoise en construction.

La Chine a déclaré qu’elle surveillait de près la “rentrée incontrôlée” des roquettes. Il y a un faible risque que des personnes soient blessées.

Les restes d’une grosse fusée chinoise devraient traverser l’atmosphère ce week-end lors d’une rentrée incontrôlée que Pékin dit suivre de près mais qui présente peu de risques pour quiconque sur Terre.

La fusée Longue Marche 5B a décollé dimanche pour livrer un module de laboratoire à la nouvelle station spatiale chinoise en construction en orbite, marquant le troisième vol de la fusée la plus puissante de Chine depuis son lancement inaugural en 2020.

Comme cela s’est produit lors de ses deux premiers vols, l’ensemble de l’étage principal de la fusée – qui mesure 100 pieds (30 mètres) de long et pèse 22 tonnes (48 500 livres) – a déjà atteint l’orbite basse et devrait retomber vers la Terre une fois atmosphérique. la friction l’entraîne vers le bas, selon les experts américains.

En fin de compte, le corps de la fusée se désintégrera en plongeant dans l’atmosphère, mais il est suffisamment gros pour que de nombreux morceaux survivent probablement à une rentrée enflammée pour faire pleuvoir des débris sur une zone d’environ 2 000 km (1 240 miles) de long sur environ 70 km (44 miles) ont déclaré mercredi des analystes indépendants basés aux États-Unis.

L’emplacement probable du champ de débris est impossible à déterminer à l’avance, bien que les experts soient en mesure de réduire la zone d’impact potentiel plus près de la rentrée dans les jours à venir.

La dernière rentrée disponible des projets de données de suivi aura lieu vers 00h24 GMT dimanche, plus ou moins 16 heures, selon Aerospace Corp, un centre de recherche à but non lucratif financé par le gouvernement près de Los Angeles.

Risque “assez faible”

Le risque global pour les personnes et les biens au sol est assez faible, étant donné que 75% de la surface de la Terre sur le chemin potentiel des débris est constituée d’eau, de désert ou de jungle, a déclaré l’analyste aérospatial Ted Muelhaupt aux journalistes lors d’un point de presse.

Néanmoins, il est possible que des morceaux de la fusée tombent au-dessus d’une zone peuplée, comme ils l’ont fait en mai 2020 lorsque des fragments d’un autre Long March 5B chinois ont atterri sur la Côte d’Ivoire, endommageant plusieurs bâtiments dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, mais pas de blessés. ont été signalés, a déclaré Muelhaupt.

En revanche, a-t-il dit, les États-Unis et la plupart des autres nations spatiales font généralement des dépenses supplémentaires pour concevoir leurs fusées afin d’éviter de grandes rentrées incontrôlées – un impératif largement observé depuis que de gros morceaux de la station spatiale de la NASA Skylab sont tombés de l’orbite en 1979 et débarque en Australie.

Dans l’ensemble, les chances qu’une personne soit blessée ou tuée ce week-end par la chute de morceaux de roquettes vont de une sur 1000 à une sur 230, bien au-dessus du seuil de risque de victime internationalement accepté de une sur 10 000, a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais le risque posé à un seul individu est bien plus faible, de l’ordre de six chances pour 10 000 milliards. En comparaison, dit-il, les chances d’être frappé par la foudre sont environ 80 000 fois plus élevées.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la probabilité que des débris causent des dommages à l’aviation ou aux personnes et aux biens au sol était très faible. Il a déclaré que la plupart des composants de la fusée seraient détruits lors de la rentrée.

L’année dernière, la NASA et d’autres ont accusé la Chine d’être opaque après que le gouvernement de Pékin ait gardé le silence sur la trajectoire estimée des débris ou la fenêtre de rentrée de son dernier vol de fusée Longue Marche en mai 2021.

Les débris de ce vol ont fini par atterrir sans danger dans l’océan Indien.

Quelques heures après le discours de Zhao mercredi, l’Agence spatiale habitée chinoise (CMSA) a donné la position approximative de sa dernière fusée dans une rare déclaration publique. À 16 heures (08h00 GMT), l’agence a déclaré que la fusée tournait autour du globe sur une orbite elliptique qui faisait 263,2 km (163,5 miles) de haut à son point le plus éloigné et 176,6 km (109,7 miles) de haut à son point le plus proche.

Aucun détail sur la rentrée estimée n’a été donné par la CMSA mercredi.