NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut responsable chinois a déclaré que son pays poursuivra son partenariat avec la Russie dans l’espoir de créer un nouvel ordre international qui rivalisera avec l’influence occidentale.

“La partie chinoise est disposée à travailler avec la partie russe pour mettre en œuvre en permanence une coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays, sauvegarder les intérêts communs et promouvoir le développement de l’ordre international dans une direction plus juste et raisonnable”, a déclaré le directeur du Bureau de a déclaré lundi la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois Yang Jiechi, selon Bloomberg.

Les commentaires interviennent au milieu de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine voisine, qui a provoqué l’indignation internationale et un effort de la part de nombreux gouvernements occidentaux pour sanctionner la Russie et couper son influence dans le monde.

Mais la campagne d’influence internationale a apparemment rapproché la Russie et la Chine, le président chinois Xi Jinping devant rencontrer le président russe Vladimir Poutine plus tard cette semaine lors du premier voyage à l’étranger de Xi depuis le début de la pandémie de COVID-19.

LES RUSSES METTENT EN PLACE UNE MÉTHODE POUR CONVERTIR LA MONNAIE FILAIRE EN YUAN CHINOIS, SUSCITER LES CRAINTES D’ALLIANCE

Bien que la Chine n’ait pas fourni à la Russie un soutien direct ou un allégement des sanctions, elle a étendu son partenariat commercial avec une économie russe qui peine à trouver des partenaires internationaux. Environ 81 % des importations de voitures russes au deuxième trimestre provenaient de Chine, a rapporté Bloomberg, tandis que la marque chinoise de téléphones Xiaomi est devenue la plus populaire en Russie au cours de la même période.

La Chine a également été un consommateur fiable de carburant russe, achetant du gaz naturel liquéfié (GNL) à un prix très avantageux à la Russie. L’arrangement a profité aux deux pays, donnant à la Russie un acheteur pour ses ressources énergétiques tandis que la Chine a utilisé l’aubaine pour vendre des sources d’énergie à un prix majoré à une économie européenne qui s’est retrouvée à court de ressources au milieu des sanctions contre la Russie.

“La Russie et la Chine sont en train de construire un énorme pipeline de 55 milliards de dollars appelé le” Pouvoir de la Sibérie “, acheminant du gaz de la Sibérie à Shanghai”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne agente de renseignement de la DIA et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”. ” a déclaré à Fox News Digital. “Il s’agit d’un développement majeur d’importance stratégique car Poutine se tourne considérablement vers l’Asie. Le Kremlin a conclu que les relations russo-américaines sont irréparables et que les sanctions américaines et occidentales sont là pour rester indéfiniment.”

La Russie et la Chine ont également travaillé ensemble pour envoyer des transferts d’argent vers la Chine en yuans sans utiliser le système de messagerie SWIFT, ce qui aide la Russie à contourner les sanctions internationales et contribue à l’objectif chinois de dévaluer l’influence du dollar américain.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La Russie a déjà établi une méthode de transfert de paiements pour convertir la monnaie électronique en yuan chinois, en contournant SWIFT”, a déclaré Koffler, ajoutant que le ministère russe des Finances a également annoncé que le pays “passait au yuan, jouant dans l’objectif stratégique de la Chine de remplacer les États-Unis”. dollar avec le yuan chinois comme monnaie de réserve internationale dominante d’ici 2049. »