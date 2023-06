La Chine dit qu’elle soutient la Russie, dit que la rébellion de Wagner est une « affaire intérieure »

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

La Chine a qualifié dimanche une rébellion avortée d’une force mercenaire russe d' »affaire intérieure » et a exprimé son soutien aux efforts du Kremlin pour maintenir la stabilité nationale.

« C’est l’affaire intérieure de la Russie », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un déclaration. « En tant que voisin ami de la Russie et partenaire stratégique global de coordination pour la nouvelle ère, la Chine soutient la Russie dans le maintien de la stabilité nationale et la réalisation du développement et de la prospérité ».

Séparément, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Zhaoxu rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrey Rudenko le dimanche.

Les deux parties « ont hautement loué l’état actuel des relations russo-chinoises », selon un déclaration du ministère russe des Affaires étrangères.

Ils ont également évoqué « les perspectives de renforcer davantage la coordination et la coopération en matière de politique étrangère entre Moscou et Pékin sur des plates-formes multilatérales », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, ajoutant que les deux pays « travailleront ensemble pour renforcer de manière cohérente » leurs relations.

Vendredi, Yevgeny Prigozhin, chef de l’organisation paramilitaire russe Wagner Group, a accusé le ministère russe de la Défense d’avoir délibérément bombardé des combattants Wagner et a affirmé que la justification de Moscou pour envahir l’Ukraine était basée sur des mensonges.

Ses troupes auraient pris le contrôle de la ville stratégique russe de Rostov-sur-le-Don avant d’avancer à moins de 200 kilomètres de Moscou samedi. Mais moins de 24 heures plus tard, Prigozhin a brusquement annoncé que ses combattants feraient demi-tour et arrêteraient leur avance vers la capitale.