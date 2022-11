La Chine dit qu’elle réprimera les “forces hostiles” alors que les manifestations anti-lockdown se poursuivent

Le Parti communiste au pouvoir en Chine a déclaré mardi qu’il “réprimerait résolument les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles” au milieu de grandes manifestations de citoyens frustrés par les restrictions strictes imposées par le pays contre les coronavirus.

La déclaration intervient lors d’une démonstration de force des services de sécurité pour décourager davantage les manifestations qui ont éclaté ce week-end à Pékin, Shanghai, Guangzhou et plusieurs autres villes.

La déclaration de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques ne s’adressait pas directement aux protestations, mais elle révèle l’engagement du PCC à faire respecter sa loi.

“Nous devons réprimer résolument les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles conformément à la loi, réprimer résolument les actes illégaux et criminels qui perturbent l’ordre social et maintenir efficacement la stabilité sociale globale”, indique le communiqué.

DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES EN CHINE RENDENT CHEZ NOUS AU MILIEU DES PROTESTATIONS CROISSANTES

Mercredi, des SUV, des fourgonnettes et des véhicules blindés équipés de feux clignotants étaient garés dans les rues de la ville alors que la police et les forces paramilitaires effectuaient des contrôles d’identité aléatoires et fouillaient les téléphones des résidents à la recherche de photos, d’applications interdites ou d’autres preuves potentielles de participation aux manifestations.

Xi s’est récemment accordé un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général, faisant potentiellement de lui le dirigeant de la Chine à vie. Pourtant, lui et le parti n’ont pas directement abordé les manifestations qui se sont propagées aux campus universitaires et à la ville semi-autonome du sud de Hong Kong.

La plupart des manifestants ont critiqué la politique «zéro-COVID» de la Chine qui a conduit à un verrouillage et à une quarantaine, ce qui a limité leur accès à la nourriture et aux médicaments tout en nuisant à l’économie et en restreignant les voyages.

LA POLICE CHINOIS INONDE LES RUES POUR TENTER DE RÉPRESSER L’INTENSIFICATION DES PROTESTATIONS

Mais certains ont même appelé à plus de liberté et de démocratie et à la démission de Xi et du parti qu’il dirige. Un discours de cette nature est considéré comme subversif en Chine et passible de longues peines de prison.

Les manifestations du week-end ont été suscitées par la colère après qu’au moins 10 personnes sont mortes dans un incendie le 24 novembre dans l’extrême ouest de la Chine, ce qui a conduit le public à se demander si les pompiers ou les victimes tentant de s’échapper étaient bloqués par les restrictions du COVID-19.

Certaines restrictions ont été assouplies et les responsables ont annoncé une nouvelle poussée pour vacciner les groupes vulnérables après les manifestations, mais ont maintenu que la stratégie “zéro-COVID” serait toujours suivie.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le parti avait promis le mois dernier de réduire les contrôles, mais une augmentation des infections a conduit les membres du parti à renforcer les restrictions. Mercredi, la Commission nationale de la santé a signalé 37 612 cas détectés au cours des dernières 24 heures, et que le nombre de morts est resté inchangé à 5 233.

La police semblait tenter de cacher sa répression, avec des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux chinois sur les manifestations supprimées par l’appareil de censure en ligne du parti.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.