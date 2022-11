La Chine dit qu’elle “ne cherchera jamais l’hégémonie” — RT World News

Pékin a réagi après que la nouvelle stratégie de défense nationale de Washington ait qualifié la Chine de principale menace américaine

La Chine a condamné une nouvelle stratégie de défense nationale (NDS) émise par les États-Unis, affirmant que la politique américaine est motivée par “la logique de la domination” tout en insistant sur le fait que Pékin ne cherchera jamais “hégémonie” sur les autres nations.

Interrogé sur la NDS 2022 du Pentagone publiée fin octobre – qui déclare que la Chine pose le problème “le défi le plus important et le plus systémique” à la sécurité nationale américaine – le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que le document “joue la concurrence entre les grands pays et déforme délibérément les politiques étrangère et de défense de la Chine.”

“Il est apparemment motivé par une mentalité à somme nulle de la guerre froide et la logique de la domination et de l’hégémonisme et dit tout sur la mauvaise intention des États-Unis de contenir et de réprimer la Chine sous divers faux prétextes”, a poursuivi le porte-parole, ajoutant que son pays rejettera tout « tente de faire chanter, contenir, bloquer et exercer une pression maximale ».















Alors que la nouvelle NDS affirme que la Chine a utilisé sa puissance militaire et économique croissante pour saper les alliances américaines à travers l’Asie, Zhao a insisté sur le fait que la politique étrangère de Pékin visait à « maintenir la paix dans le monde et promouvoir le développement commun » entre nations.

“Peu importe le stade de développement que nous atteindrons, nous ne rechercherons jamais l’hégémonie ni ne nous engagerons dans l’expansionnisme”, dit-il, exhortant Washington à “Suivez la tendance à la paix et au développement, abandonnez la mentalité à somme nulle de la guerre froide, arrêtez de voir le monde d’aujourd’hui et les relations sino-américaines d’un point de vue conflictuel, et arrêtez de déformer les intentions stratégiques de la Chine”.

L’administration Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que la Chine était le principal concurrent et la principale préoccupation des États-Unis, mettant fortement l’accent sur le pays dans sa nouvelle NDS, ainsi que dans un examen distinct de la position nucléaire et de la défense antimissile.

Les tensions entre Washington et Pékin ont considérablement augmenté depuis août, lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan malgré les vives objections de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie de son propre territoire. Bien que le voyage ait provoqué une série sans précédent d’exercices militaires chinois dans les airs et les eaux entourant Taïwan, des délégations occidentales ont néanmoins continué à se rendre à Taipei au cours des mois qui ont suivi, l’Allemagne y ayant envoyé des législateurs en voyage la semaine dernière.