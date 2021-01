Pékin a critiqué Washington après que deux destroyers à missiles guidés aient traversé le détroit de Taiwan jeudi, la treizième mission de ce type à travers la voie navigable contestée cette année, ajoutant aux relations déjà tendues entre les États-Unis et la Chine.

L’USS John S. McCain et l’USS Curtis Wilbur ont mené une « Transit de routine du détroit de Taiwan » le 31 décembre, la marine américaine a déclaré dans un communiqué, affirmant que l’exercice était conforme au droit international.

Mais l’exercice a suscité la fureur de Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin ayant déclaré lors d’un point de presse régulier: «Les navires de guerre américains ont à plusieurs reprises fait étalage de leurs prouesses dans le détroit de Taiwan, provoqué et attisé des troubles.»

Il a accusé les États-Unis de « Envoyer les mauvais signaux » aux forces indépendantistes de Taiwan et «Mettant gravement en péril la paix», ajoutant que la Chine resterait en état d’alerte, «Prêt à répondre à toutes les menaces et provocations.»

Ses paroles interviennent après que Pékin a condamné lundi les lois américaines en faveur du Tibet et de Taiwan, ainsi que l’appel de l’ambassade américaine à la libération de 12 militants de Hong Kong, qui ont été détenus par les autorités chinoises alors qu’ils tentaient de s’échapper vers Taiwan.

Il y a moins de deux semaines, Pékin a envoyé son porte-avions Shandong à travers le détroit de Taiwan, escorté par six navires de guerre et huit avions, en réponse apparente aux mouvements du destroyer de l’US Navy, l’USS Mustin, qui avait traversé la voie navigable la veille.

Les États-Unis avaient auparavant attiré la colère de la Chine en vendant des avions de combat et des missiles anti-navires à la nation insulaire de Taiwan, que Pékin considère comme un territoire chinois qui rejoindra un jour le continent.

Taiwan fait partie d’un certain nombre de points chauds qui ont vu les tensions s’intensifier entre les États-Unis et la Chine sous l’administration Trump, tandis que les deux pays se sont également disputés sur des problèmes commerciaux, des accusations de violation des droits humains et la pandémie de Covid-19.

