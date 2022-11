La Chine dit qu’elle a “mis en garde” le navire de guerre américain — RT World News

L’USS Chancellorsville « pénétrait » dans ses eaux en mer de Chine méridionale, selon Pékin

L’armée chinoise a déclaré que ses forces avaient “suivi et mis en garde” le croiseur lance-missiles américain USS Chancellorsville après son approche du Nansha [also called the Spratly] Îles de la mer de Chine méridionale tôt mardi.

L’arrivée sans autorisation préalable de la Chine du navire de guerre américain près des îles, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire, était un “violation grave de la souveraineté et de la sécurité de la Chine,», a déclaré le porte-parole militaire du pays, Tian Junli.

Cette décision est une preuve supplémentaire que Washington travaille à « militarisation de la mer de Chine méridionale », Tian a déclaré, ajoutant que les États-Unis étaient un “provocateur contre la paix” dans la région.

Le porte-parole a réitéré l’engagement de l’armée chinoise à protéger la souveraineté du pays et à maintenir la stabilité en mer de Chine méridionale.

La 7e flotte de la marine américaine a rejeté les accusations chinoises car “faux,” insistant sur le fait que l’USS Chancellorsville avait mené une opération de liberté de navigation (FONOP) dans la région, conformément au droit international.















“Les États-Unis contestent les revendications maritimes excessives dans le monde, quelle que soit l’identité du demandeur”, Ça disait.

Nansha, également connu sous le nom de Spratlys, est un vaste archipel, dont certaines parties sont revendiquées par la Chine, le Vietnam, Taïwan, la Malaisie, Brunei et les Philippines.

Pékin, Taipei et Hanoï insistent sur le fait que les navires militaires étrangers doivent recevoir une autorisation ou soumettre une notification préalable avant de traverser la zone.

Washington estime que ces demandes sont “illicite” et poser « une menace grave pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol [and] libre échange” dans la mer de Chine méridionale, traversée par de multiples routes commerciales.

Le destroyer américain USS Benfold avait également navigué près des îles Nansha en juillet, Pékin protestant vigoureusement contre cette décision.