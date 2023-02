La Chine dit qu’elle a été sali dans le discours sur l’état de l’Union de Biden

BEIJING (AP) – La Chine dit qu’elle a été sali dans le discours sur l’état de l’Union du président américain Biden qui a mentionné à plusieurs reprises la concurrence entre les deux pays.

La Chine ne craint pas la concurrence avec les États-Unis mais est “opposée à définir l’ensemble de la relation sino-américaine en termes de concurrence”, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning lors d’un point de presse quotidien.

“Ce n’est pas la pratique d’un pays responsable de salir un pays ou de restreindre les droits de développement légitimes du pays sous prétexte de concurrence, même au prix de perturber la chaîne industrielle et d’approvisionnement mondiale”, a déclaré Mao.

La Chine défendra ses intérêts et les États-Unis devraient travailler avec elle pour “promouvoir le retour des relations bilatérales sur une voie de développement sain et stable”, a-t-elle déclaré.

Les commentaires de Mao sont venus dans un contexte de différends qui font rage sur le commerce, Taiwan, les droits de l’homme et l’accès aux technologies de pointe.

Biden a mentionné la Chine et son dirigeant, Xi Jinping, au moins sept fois dans son discours de mardi soir, se concentrant principalement sur la façon dont les États-Unis étaient de plus en plus préparés à rivaliser avec Pékin tout en cherchant à éviter les conflits.

“J’ai clairement indiqué au président Xi que nous recherchons la concurrence, pas le conflit”, a déclaré Biden.

“Je ne m’excuserai pas que nous investissions pour rendre l’Amérique forte. Investir dans l’innovation américaine, dans des industries qui définiront l’avenir et que le gouvernement chinois a l’intention de dominer », a-t-il déclaré.

Biden a déclaré que son administration est “engagée à travailler avec la Chine là où elle peut faire avancer les intérêts américains et profiter au monde”.

Cependant, il a également averti que “si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays”, une référence pointue à l’abattage samedi d’un ballon espion chinois présumé qui avait traversé la zone continentale des États-Unis.

La Chine affirme que le ballon était un dirigeable civil sans pilote utilisé pour la recherche météorologique et a vivement protesté contre l’action américaine tout en menaçant de contre-mesures non spécifiées.

L’incident a incité le secrétaire d’État américain Antony Blinken à annuler cette semaine un voyage en Chine qui avait suscité l’espoir d’inverser la détérioration continue des relations entre Pékin et Washington.