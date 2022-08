La Chine dit qu’elle a « accompli diverses tâches » autour de Taïwan

L’armée chinoise a “achevé diverses tâches” autour de Taïwan mais effectuera des patrouilles régulières, a-t-elle déclaré mercredi, signalant potentiellement la fin des jours de jeux de guerre mais aussi que Pékin maintiendra sa pression sur l’île.

Furieuse lors d’une visite à Taipei la semaine dernière de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, la Chine a prolongé ses plus grands exercices jamais organisés autour de l’île autonome qu’elle revendique comme la sienne au-delà des quatre jours initialement prévus.

Les exercices de la semaine dernière comprenaient des lancements de missiles balistiques, dont certains ont survolé la capitale de l’île, Taipei, et des simulations d’attaques maritimes et aériennes dans le ciel et les eaux environnantes.

Dans une brève déclaration, le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération a déclaré que ses opérations militaires conjointes autour de Taïwan avaient “réalisé avec succès diverses tâches et testé efficacement les capacités de combat intégrées des troupes”.

Il poursuit : « Les forces de théâtre garderont un œil sur l’évolution de la situation dans le détroit de Taïwan, continueront à mener des entraînements et des préparations au combat, organiseront des patrouilles régulières de préparation au combat en direction du détroit de Taïwan et défendront résolument la souveraineté nationale. et l’intégrité territoriale.”

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de Taïwan sur la fin possible de l’augmentation de l’activité militaire, mais le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré qu’un total de 17 avions de chasse chinois ont survolé mercredi la ligne médiane du détroit de Taïwan.

REGARDER | L’incertitude entoure la durée et la portée des exercices militaires chinois :

La Chine annonce de nouveaux exercices militaires au large de Taïwan La Chine a déclaré qu’elle prolongeait les exercices militaires autour de Taïwan, un jour après la fin des activités de tir réel.

Une vidéo de la chaîne de télévision publique CCTV a montré mercredi des avions de chasse chinois se précipitant et faisant le plein en vol, ainsi que des navires de la marine lors de ce qu’elle a qualifié d’exercices autour de Taïwan.

L’armée chinoise a déclaré que les exercices étaient axés sur les blocus et la logistique de réapprovisionnement, “dans un environnement électromagnétique complexe pour affiner les capacités conjointes de confinement et de contrôle”, selon CCTV.

Un politicien de l’opposition critiqué pour son voyage sur le continent

Andrew Hsia, vice-président du principal parti d’opposition de Taïwan, le Kuomintang, s’est envolé pour la Chine pour ce que son parti a qualifié de voyage organisé à l’avance pour rencontrer des Taïwanais engagés dans les affaires.

Hsia a déclaré aux journalistes qu’il n’allait pas à Pékin et qu’aucune réunion officielle n’avait été organisée.

Andrew Hsia est montré dans une photo d’archive de 2016. Le gouvernement taïwanais a exprimé ses regrets quant au moment choisi pour le voyage de la personnalité de l’opposition en Chine continentale. (Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Cependant, Taïwan a exprimé ses “regrets” pour le voyage au milieu des exercices chinois.

“En ce moment, le Kuomintang insistait toujours pour aller en Chine, décevant notre peuple”, a déclaré la présidente Tsai Ing-wen.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré mardi que la Chine utilisait les exercices militaires comme plan de match pour se préparer à une invasion de l’île gouvernée démocratiquement.

Pelosi, critique de longue date de la Chine et allié politique du président Joe Biden, s’est rendu à Taïwan la semaine dernière lors de la visite au plus haut niveau d’un responsable américain sur l’île depuis des décennies, malgré les avertissements chinois.

Elle a déclaré que sa visite montrait l’engagement inébranlable des États-Unis à soutenir la démocratie taïwanaise.

La Chine affirme que ses relations avec Taïwan sont une affaire intérieure et se réserve le droit de placer l’île sous son contrôle, par la force si nécessaire. Taïwan rejette les affirmations de la Chine, affirmant que seuls les habitants de l’île peuvent décider de leur avenir.

Washington s’en tenait à son évaluation selon laquelle la Chine n’essaierait pas d’envahir Taiwan pendant les deux prochaines années, a déclaré lundi un responsable du Pentagone.

Mercredi, le ministère de la Défense de Taïwan a publié une vidéo d’exercices de ses forces armées, affirmant que son armée était “prête à assurer la sécurité de notre pays” et que la Chine n’avait pas arrêté ses “incursions” à proximité.

Les troupes taïwanaises gardaient leurs postes « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » et ont renforcé leur niveau de vigilance, a indiqué le ministère, suivant les directives de « défense de la ligne médiane, défense des eaux territoriales et défense de la souveraineté » pour maintenir le statu quo.