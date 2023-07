La Chine dit que son ministre des Affaires étrangères est malade. Un haut diplomate prendra sa place à l’ASEAN

BEIJING (AP) – Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang est malade et le haut diplomate du pays prendra sa place lors d’un sommet de deux jours de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est cette semaine à Jakarta, en Indonésie, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, n’a donné aucun détail sur la maladie de Qin, qui n’a pas été vu en public depuis plus de deux semaines.

« Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères Qin Gang n’est pas en mesure d’assister à cette série de réunions des ministres des Affaires étrangères pour des raisons de santé », a déclaré Wang lors d’un briefing quotidien mardi.

Wang Yi, ancien ministre des Affaires étrangères et actuel chef de la Commission centrale des affaires étrangères du Parti communiste au pouvoir, représentera la Chine aux réunions jeudi et vendredi, a déclaré Wang Wenbin.

Wang Yi a suscité la controverse la semaine dernière avec des commentaires disant que les Occidentaux sont incapables de faire la distinction entre les Chinois, les Coréens et les Japonais, et suggérant que les trois pays avec des sociétés et des politiques très différentes forment une alliance basée sur des similitudes raciales et culturelles.

Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Teuku Faizasyah, a confirmé que Wang Yi assisterait à la réunion de l’ASEAN à la place de Qin. M. Wang participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères Chine-ASEAN, à la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Chine-Japon-Corée du Sud, à la réunion des ministres des Affaires étrangères du Sommet de l’Asie de l’Est et à la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum régional de l’ASEAN.

La Chine a cherché à engager les 10 membres de l’ASEAN, principalement par le biais du commerce, dans le cadre d’une campagne visant à diluer l’influence américaine dans la région et à défier l’ordre mondial libéral dirigé par les États-Unis.

Cependant, l’influence de la Chine a été limitée par son affirmation agressive de sa revendication sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Les membres de l’ASEAN, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et les Philippines, exercent des revendications qui se chevauchent et ont largement salué la présence militaire américaine dans la région. La Chine dénonce l’implication des États-Unis comme une ingérence extérieure.

La réunion des ministres des Affaires étrangères est une « plate-forme pour renforcer la confiance mutuelle et la coopération », a déclaré Wang Wenbin aux journalistes. « La Chine espère que cette réunion contribuera à renforcer le consensus, à préparer politiquement un sommet fructueux des dirigeants de l’ASEAN en septembre et à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité régionales. »

Qin, 57 ans, s’est fait connaître en tant que porte-parole du ministère au franc-parler qui a popularisé un style agressif dans votre visage qui est devenu connu sous le nom de « diplomatie du guerrier loup », d’après le nom d’une franchise de films nationalistes chinois. Il a précédemment été ambassadeur aux États-Unis et chef du protocole du ministère.

En mars, Qin a averti Washington de « conflit et confrontation », adoptant un ton combatif au milieu des conflits sur Taïwan, le COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cela faisait suite à une accusation du dirigeant Xi Jinping selon laquelle les gouvernements occidentaux dirigés par les États-Unis voulaient encercler et réprimer la Chine.

Selon le site Internet du ministère des Affaires étrangères, la dernière apparition publique de Qin a eu lieu lors d’une réunion avec le ministre sri-lankais des Affaires étrangères Ali Sabry à Pékin le 25 juin.

L’approche du « guerrier loup » a été adoptée par de nombreux diplomates chinois de haut rang, mais est également parfois tombée en disgrâce. L’un de ses représentants les plus célèbres, l’ancien porte-parole du ministère Zhao Lijian, a été transféré en janvier dans un département chargé de superviser les frontières terrestres et maritimes dans ce qui a été largement considéré comme une rétrogradation.

L’actuel ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xie Feng, a adopté un ton généralement optimiste depuis son entrée en fonction en mai, malgré le fait que les relations entre les deux plus grandes économies du monde aient atteint un creux historique.

Le système politique chinois étroitement contrôlé et très opaque et l’absence d’une presse libre cèdent fréquemment la place à des spéculations sur la disparition de personnalités de premier plan, comme lorsque l’ancien président chinois Hu Jintao a été guidé hors de la scène sans explication lors du congrès bi-décennal de Parti communiste au pouvoir en Chine. Cependant, alors que les rivalités personnelles et les scandales liés à la corruption ne sont pas rares, le parti – du moins en apparence – reste largement uni derrière Xi.

La rédactrice d’Associated Press, Edna Tarigan, a contribué depuis Jakarta, en Indonésie.