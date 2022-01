La Chine dit que Michelle Bachelet de l’ONU peut visiter le Xinjiang, juste après les JO

En savoir plus sur les JO de Pékin

Jeux olympiques d’hiver de Pékin | Programme

Les Jeux olympiques de Pékin commencent le 4 février. Voici ce que vous devez savoir.

La Chine est-elle prête à accueillir les Jeux olympiques d’hiver ? Le pays hôte a du mal à faire respecter sa politique stricte de zéro-covid, à fabriquer suffisamment de neige pour les événements et à faire face à un boycott diplomatique des États-Unis et de ses alliés.

Eileen Gu, Mariah Bell, Alysa Liu et d’autres olympiennes américaines pour la première fois concourront, et pas toutes pour l’équipe américaine, aux Jeux d’hiver.

Un membre du comité d’organisation des Jeux olympiques chinois a averti que les athlètes étrangers pourraient être punis pour des discours qui violent la loi chinoise aux Jeux olympiques d’hiver.

Les États-Unis sont en passe d’envoyer l’une de leurs équipes de patinage artistique les plus expérimentées et les plus complètes aux Jeux olympiques d’hiver.

