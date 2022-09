La Chine dit que les États-Unis militarisent l’espace

L’armée américaine tente de “transformer l’espace en champ de bataille”, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères

La Chine a accusé les États-Unis de chercher à militariser l’espace extra-atmosphérique, après que le Pentagone a publié un nouveau document politique qui considérait l’espace comme un « domaine prioritaire de la puissance militaire nationale ».

S’adressant aux journalistes pour un briefing mercredi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a répondu à une directive du Pentagone publiée fin août sur d’éventuelles opérations militaires dans l’espace.

« Pendant longtemps, les États-Unis ont ouvertement défini l’espace comme un domaine de combat. Il a construit l’US Space Force et le Space Command, développé et déployé des armes offensives spatiales, mené des exercices militaires offensifs et défensifs et des tests technologiques, et intensifié la coopération militaire avec ses alliés. dit Mao, arguant “Cela a accru les risques d’erreurs de calcul militaires et de conflits.”

Le porte-parole a poursuivi en accusant Washington de « mur de pierre » un “Initiative de contrôle des armements spatiaux” dirigé par la Chine et la Russie, et de “aggravant encore la tendance à transformer l’espace extra-atmosphérique en une arme et un champ de bataille.”

En plus de reconnaître l’espace comme « un domaine prioritaire de la puissance militaire nationale », la nouvelle directive américaine dit que le Pentagone devrait “protéger et défendre l’utilisation de l’espace à des fins de sécurité nationale américaine”, aussi bien que “fournir des capacités spatiales avancées pour dissuader les conflits et, si la dissuasion échoue, pour contrer et vaincre l’agression.”

Mao a déclaré que l’approche décrite dans le document “pose un grave défi à la paix et à la sécurité de l’espace extra-atmosphérique”, et « expose pleinement l’ambition américaine d’augmenter le renforcement militaire et la préparation à la guerre… dans l’espace ».

“Les États-Unis doivent respecter les préoccupations partagées de la communauté internationale, arrêter immédiatement les mesures négatives qui pourraient compromettre la sécurité de l’espace, assumer leurs responsabilités et cesser d’entraver les négociations d’un instrument juridique sur le contrôle des armements dans l’espace”, a-t-il ajouté. elle a ajouté.