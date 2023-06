La Chine dit que les commentaires de Biden comparant le dirigeant Xi à un dictateur sont « extrêmement absurdes et irresponsables »

BEIJING (AP) – La Chine a qualifié mercredi les commentaires du président américain Joe Biden qualifiant le dirigeant chinois Xi Jinping de dictateur « extrêmement absurde et irresponsable », alors qu’une nouvelle rupture menaçait de perturber les tentatives de stabilisation des relations entre les deux pays.

Le choc des mots survient un peu plus d’un jour après que le secrétaire d’État Antony Blinken a conclu une visite à Pékin qui visait à briser la glace dans une relation qui a atteint un creux historique. Bien que les deux parties aient considéré ces pourparlers comme productifs, ils n’ont abouti à aucune percée significative au-delà d’un accord pour revenir à un vaste programme de coopération et de concurrence.

Biden, lors de la collecte de fonds mardi soir, a déclaré que Xi était gêné par les récentes tensions entourant un ballon espion chinois présumé abattu par l’armée de l’air au-dessus de la côte est.

« C’est un grand embarras pour les dictateurs. Quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé », a déclaré Biden.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning, répondant à une question sur les remarques de Biden, a déclaré que les commentaires lors d’une collecte de fonds en Californie « vont totalement à l’encontre des faits et violent gravement le protocole diplomatique et portent gravement atteinte à la dignité politique de la Chine ».

« C’est une provocation politique flagrante. La Chine exprime un fort mécontentement et une forte opposition », a déclaré Mao lors d’un point de presse quotidien.

« Les remarques américaines sont extrêmement absurdes et irresponsables », a déclaré Mao.

Mao a réitéré l’affirmation de la Chine selon laquelle le ballon était destiné à la recherche météorologique et avait été accidentellement dévié de sa trajectoire.

« Les États-Unis auraient dû gérer cela de manière calme et professionnelle », a-t-elle déclaré. « Cependant, les États-Unis ont déformé les faits et utilisé la force pour faire du battage médiatique sur l’incident, révélant pleinement sa nature d’intimidation et d’hégémonie. »

Biden a déjà utilisé le terme dictateur, ainsi que criminel de guerre, pour désigner le président russe Vladimir Poutine à propos de l’invasion de l’Ukraine par son pays.

Alors que Xi dirige un pays officiellement nommé la République populaire de Chine, il n’est confronté à aucune limite quant à ses mandats en tant que chef de l’État, commandant de l’armée et chef du Parti communiste au pouvoir, qui ne tolère aucune contestation de son autorité.

La visite de Blinken, au cours de laquelle il a rencontré Xi, visait à apaiser les tensions entre les deux superpuissances.

Le voyage était initialement prévu pour février mais a été suspendu après l’incident du ballon. Alors que la visite a marqué un retour aux contacts de haut niveau entre les parties, la Chine continue de refuser les pourparlers entre leurs armées.

Ces derniers jours, les États-Unis ont déclaré que les avions de combat et les navires de guerre chinois avaient manœuvré de manière à menacer leurs homologues américains dans le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale, malgré les accords entre eux sur des protocoles pour éviter de tels incidents.

Au cours de la visite de Blinken, la Chine a réitéré ses fortes objections au soutien américain à la démocratie insulaire autonome de Taiwan, que Pékin revendique comme son propre territoire. Les États-Unis ont également cherché à bloquer l’accès de la Chine à la technologie de pointe de fabrication de puces informatiques qui pourraient être utilisées à des fins militaires et ont accusé Pékin de voler la propriété intellectuelle américaine.

Dans ses commentaires lors de l’événement de collecte de fonds pour sa campagne de réélection de 2024, Biden a déclaré qu’il pensait que l’incident du ballon avait pris Xi au dépourvu.

« C’est ce qui est très embarrassant pour les dictateurs, quand ils ne savent pas ce qui s’est passé. Ce n’était pas censé aller là où c’était. Il a été emporté par l’Alaska, puis par les États-Unis. Et il ne le savait pas », a déclaré Biden. « Quand il a été abattu, il était très gêné. Il a nié que c’était même là.

Malgré leur profonde division politique, les pays continuent d’entretenir des liens économiques et culturels profonds. Le commerce bilatéral a dépassé 690 milliards de dollars l’année dernière et on estime que 300 000 Chinois étudient aux États-Unis, renforçant les institutions américaines qui ont subi des pressions financières.

Après avoir rencontré Xi lundi, Blinken a reconnu des différences enracinées. « Nous ne nous faisons pas d’illusions sur les enjeux de la gestion de cette relation. Il y a de nombreuses questions sur lesquelles nous sommes profondément, voire avec véhémence, en désaccord », a-t-il déclaré.

Xi a émis une note similaire mais a suggéré que la rivalité pourrait être surmontée.

« La concurrence entre les grands pays n’est pas conforme à la tendance de l’époque et ne peut résoudre les problèmes des États-Unis eux-mêmes et les défis auxquels le monde est confronté », a-t-il déclaré à Blinken. « La Chine respecte les intérêts des États-Unis et ne défiera ni ne supplantera les États-Unis. De même, les États-Unis devraient également respecter la Chine et ne pas porter atteinte à ses droits et intérêts légitimes. »

