Manille a accusé Pékin d’avoir utilisé une force « excessive » lors d’une impasse dans les eaux contestées la semaine dernière

La Chine a déclaré que les Philippines étaient à blâmer pour une récente prise de bec près de l’atoll contesté de Ren’ai Jiao, qui a vu un navire militaire chinois lâcher des canons à eau contre deux des navires de ravitaillement de Manille. Les deux pays affirment que l’île fait partie de leur territoire souverain.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a pesé sur la rencontre mardi, quelques jours après que des responsables philippins ont déclaré que Pékin avait exécuté « manœuvres agressives » contre une paire de navires tentant de ravitailler l’atoll contesté de la mer de Chine méridionale.

Le ministère a souligné que Ren’ai Jiao – connu à Manille sous le nom de Second Thomas Shoal – fait partie de la Chine, notant également qu’un navire militaire philippin a été « illégalement » échoué sur l’île pendant des décennies malgré les vœux de retirer le navire volontairement abandonné.















« Vingt-quatre ans se sont écoulés et au lieu de le remorquer, les Philippines ont cherché à le réparer et à le renforcer à grande échelle afin d’occuper en permanence Ren’ai Jiao », a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué, ajoutant que le projet « viole gravement le droit international ».

Bien que les Philippines aient obtenu des droits sur l’atoll en 2016 dans le cadre de l’arbitrage de la mer de Chine méridionale, un processus de médiation en vertu du droit maritime international, Pékin a refusé de reconnaître la décision, la qualifiant de « illégal, nul et non avenu ». Dans sa réponse aux accusations portées contre Manille mardi, le ministère des Affaires étrangères a réitéré que « La Chine n’accepte ni ne reconnaît » la décision, « et n’acceptera jamais aucune réclamation ou action basée sur la sentence. »

Après l’affrontement de samedi dernier, l’armée philippine a déclaré qu’un navire de la Garde côtière chinoise avait agi « au mépris de la sécurité des personnes à bord » les deux ravitailleurs, condamnant ses « excessif et offensant » utilisation d’un canon à eau. Il a exhorté Pékin à « agir avec prudence et être responsables dans leurs actions pour prévenir les erreurs de calcul et les accidents qui mettront en danger la vie des gens.

Les États-Unis, un proche partenaire de Manille, ont par la suite commenté l’incident, avertissant qu’ils défendraient leur allié de toute attaque armée tout en déclarant que le navire chinois « entravé l’exercice légal par les Philippines de la liberté de navigation en haute mer. » Le Japon et l’Australie ont publié des déclarations similaires, Canberra appelant les actions de Pékin « dangereux et déstabilisant ».

La République populaire condamne depuis longtemps l’action militaire américaine et alliée dans la mer de Chine méridionale et a averti Washington de rester en dehors des différends territoriaux dans la région. Les responsables américains ont néanmoins continué à dénoncer les actions de Pékin dans les zones contestées, tandis que les navires de guerre américains se sont lancés dans des missions quasi mensuelles de «liberté de navigation» depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden en 2021.