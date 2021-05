La Chine dit que la fusée Long March 5B rentrera au-dessus de la mer Méditerranée alors que l’US Space Force insiste sur le fait que vous ne pouvez pas être sûr avant le DERNIER MOMENT

Le morceau de débris spatial très couvert, qui était autrefois la fusée Longue Marche-5B Y2 qui a mis en orbite une partie de la station spatiale chinoise le 29 avril, devrait descendre à 34,43 degrés de latitude nord et 28,38 degrés de longitude est à peu près à 10h12 heure de Pékin (02h12 GMT). C’est selon une déclaration du Bureau chinois du génie spatial habité, un département de l’Armée populaire de libération, publiée quelques minutes avant la rentrée prévue de la fusée.

Une fusée chinoise du 5 mars a été repérée au-dessus de la Jordanie il y a environ 20 minutes. https://t.co/Yb7txKUnvg – Jorge Torres (@JorgeTWeather) 9 mai 2021

Les coordonnées attendues sont au-dessus de la mer Méditerranée, à environ 200 kilomètres au large de la côte sud de la Turquie et à peu près autant des côtes des îles grecques de Rhodes et de Crète.

Quelques minutes avant la publication de la déclaration dans les médias, des témoins ont rapporté avoir observé un objet lumineux traversant le ciel nocturne au Moyen-Orient, avec des reportages et des vidéos affluant de pays comme la Jordanie et Oman. Après le survol spectaculaire, la fusée s’est dirigée au-dessus de l’océan Indien et a survolé Perth, en Australie, selon des trackers en ligne.

# CZ5B Observation confirmée depuis Haifa Israel opprox 2:11 UTC. C’était un peu tôt et nordique que prévu. L’objet brillant sur la gauche est Jupiter.@ planet4589pic.twitter.com/aJYbs0qoXy – CYA (@ CYA90930064) 9 mai 2021

