La Chine dit que des restes de fusée Long March 5B ont atterri dans l’océan Indien

La fusée a été lancée le 29 avril au centre de lancement spatial de Wenchang, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Il mesurait 98 pieds de long et 16,5 pieds de large et pesait 21 tonnes métriques.

US Space Command a déclaré dans un communiqué que le Long March 5B était rentré au-dessus de la péninsule arabique vers 22 h 15 HE le 8 mai. « On ne sait pas si les débris ont touché la terre ou l’eau », a-t-il dit.

« La grande majorité de l’appareil a brûlé lors de la rentrée, et la zone d’atterrissage des débris se trouve autour d’une zone maritime avec le centre à 2,65 degrés de latitude nord et 72,47 degrés de longitude est », a déclaré le bureau chinois d’ingénierie spatiale habité dans un communiqué. sur son site Internet.

La nature incontrôlée de la chute de la fusée sur Terre avait laissé les experts préoccupés par l’impact potentiel qu’elle pourrait avoir sur les zones habitées. Plus tôt dans la semaine, certains suiveurs spatiaux avaient prédit qu’il aurait pu atterrir aussi loin au nord que New York.

<< La Chine suit de près la rentrée de l'étage supérieur dans l'atmosphère. À ma connaissance, l'étage supérieur de cette fusée a été désactivé, ce qui signifie que la plupart de ses pièces vont brûler lors de la rentrée, ce qui risque d'endommager les installations aériennes ou terrestres. et des activités extrêmement faibles », a-t-il dit, selon une traduction sur le site Web du ministère.

Jeudi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déploré la négligence impliquée dans la chute de la fusée sur Terre et a déclaré que Washington n’avait pas l’intention de l’abattre.

« Je pense que cela témoigne du fait que pour ceux d’entre nous qui opèrent dans le domaine spatial, il y a une exigence – il devrait y avoir une exigence – d’opérer de manière sûre et réfléchie, et de s’assurer que nous prenons ce genre de choses. des choses en considération lorsque nous planifions et menons des opérations », a-t-il déclaré aux journalistes.

Dans une déclaration peu de temps après l’atterrissage des débris, Le sénateur Bill Nelson, administrateur de la NASA, a déclaré qu’il était clair que la Chine «ne respecte pas les normes responsables concernant ses débris spatiaux».

« Il est essentiel que la Chine et toutes les nations spatiales et les entités commerciales agissent de manière responsable et transparente dans l’espace pour assurer la sûreté, la stabilité, la sécurité et la durabilité à long terme des activités spatiales », a-t-il déclaré.

En effet, il est courant que des roquettes et des débris spatiaux retombent sur Terre et les experts disent que les chances d’être réellement touchés sont très faibles. Selon Reuters, des pièces de la première longue marche 5B sont tombées sur la Côte d’Ivoire en Afrique l’année dernière, endommageant plusieurs bâtiments mais sans blessés.