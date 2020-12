BEIJING: La Chine partagera des données et des échantillons de la lune obtenus par sa sonde Chang’e 5 sur la base de conventions internationales, bien que les restrictions américaines «malheureuses» sur la coopération pourraient l’empêcher d’en obtenir, a déclaré le directeur adjoint de son agence spatiale.

La sonde a atterri dans la région nord de la Mongolie intérieure aux premières heures de jeudi, ramenant les premières roches et sols lunaires récupérés par n’importe quel pays depuis les années 1970 et faisant de la Chine le troisième pays à obtenir des échantillons lunaires.

Le matériel recueilli au cours de la mission Chang’e-5, du nom de la mythique déesse chinoise de la lune, permettra aux scientifiques de mieux comprendre les origines de la lune.

La mission a également testé la capacité de la Chine à acquérir à distance des échantillons depuis l’espace, avant des missions plus complexes dans le système solaire.

« Conformément aux conventions de coopération internationale et aux pactes de coopération multilatérale et bilatérale, nous publierons des règles sur la gestion des échantillons et des données de la lune », a déclaré Wu Yanhua, directeur adjoint de l’Administration spatiale nationale chinoise.

«Nous partagerons avec les pays et les scientifiques concernés à l’étranger, et certains d’entre eux peuvent être offerts comme cadeaux nationaux conformément aux pratiques internationales.»

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine partagerait des échantillons avec les États-Unis, ce qui empêche son agence spatiale de la NASA de coopérer directement avec la Chine, Wu a déclaré que les restrictions américaines existantes étaient «malheureuses».

«Le gouvernement chinois est prêt à partager des échantillons lunaires avec des institutions partageant les mêmes idées et des scientifiques de divers pays», a déclaré Wu.

« Pouvoir coopérer ou non dépend de la politique américaine », a déclaré Wu.

La Chine était disposée à coopérer avec les agences et les scientifiques américains sur la base d’un bénéfice égal et d’une coopération gagnant-gagnant, a-t-il déclaré.

La Chine n’a pas divulgué la quantité d’échantillons qu’elle avait récupérée. Le plan était de collecter 2 kg (4,41 lb) de roches et de sol.

« Nous l’annoncerons bientôt », a déclaré à Reuters Hu Hao, concepteur en chef de la troisième phase du programme d’exploration lunaire de la Chine, en marge du briefing.

«Nous ne les avons pas encore sortis (de la sonde).»