La Chine dit avoir “terminé des tâches” autour de Taïwan

L’armée a annoncé la réussite des missions autour de l’île, mais a ajouté qu’elle poursuivra ses patrouilles régulières.

La Chine a annoncé la fin des exercices militaires sans précédent autour de Taïwan, qui ont été lancés à la suite de la visite controversée de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taipei.

L’Armée populaire de libération (APL) a déclaré mercredi qu’elle avait «a accompli avec succès diverses missions lors d’exercices récents autour de l’île de Taïwan et a testé efficacement la capacité de combat des opérations conjointes de la troupe», tel que rapporté par le Global Times.



La Chine a déclaré qu’elle continuerait “formation et préparation militaire» et organiser des patrouilles dans le détroit de Taïwan afin de «défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale,», a déclaré le porte-parole du Eastern Theatre Command, le colonel Shi Yi.

L’annonce intervient peu de temps après que Pékin a publié un livre blanc refusant d’exclure le recours à la force dans ses efforts pour unifier Taiwan avec le continent, notant cependant qu’il s’efforcera d’obtenir une unification pacifique.

“Nous travaillerons avec la plus grande sincérité et déploierons tous nos efforts pour parvenir à une réunification pacifique. Mais nous ne renoncerons pas à l’usage de la force, et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires,», lit-on dans le document.

Pékin a noté que cette éventualité était nécessaire pour empêcher «ingérence extérieure et activités séparatistes« et accusé »forces anti-chinoises aux États-Unis» d’escalade délibérée des tensions entre la Chine et Taïwan.

La semaine dernière, la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a effectué une visite controversée sur l’île autonome malgré les multiples protestations du gouvernement chinois. En réponse, Pékin a lancé des exercices militaires « sans précédent » et des exercices de tir réel dans six zones maritimes autour de Taïwan.

Les manœuvres comprenaient la simulation d’un “blocus” de l’île, ainsi que des assauts amphibies et la frappe de cibles au sol, selon le ministère chinois de la Défense.

La Chine considère Taïwan comme une partie inaliénable de son territoire et considère les visites telles que celle de Pelosi comme une atteinte à sa souveraineté et une violation du principe “Une seule Chine”, en vertu duquel la plupart des pays s’abstiennent de reconnaître diplomatiquement Taïwan.