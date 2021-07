Dans un communiqué publié lundi, le commandement du théâtre sud de l’Armée populaire de libération a déclaré avoir eu affaire à un navire de guerre américain, l’USS « Benfold », qui était entré dans les eaux autour des îles Paracel sans l’approbation de la Chine.

« Nous exhortons les États-Unis à cesser immédiatement de telles actions provocatrices », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que les États-Unis devaient s’abstenir de toute autre action qui violerait gravement la souveraineté chinoise et saperait la stabilité de la mer de Chine méridionale.

La marine américaine a insisté sur le fait qu’elle menait ses opérations régulières et ne violait pas le droit international. « En vertu du droit international tel qu’il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer, les navires de tous les États, y compris leurs navires de guerre, – jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale » a déclaré la Marine.

Le désaccord de lundi intervient cinq ans jour pour jour après que la Cour permanente d’arbitrage de La Haye a statué que Pékin n’avait aucun droit sur les vastes étendues de territoire qu’elle continue de revendiquer en mer de Chine méridionale pour des raisons d’usage historique. Les îles Paracels sont également revendiquées par Taïwan et le Vietnam.

La marine américaine a déclaré que son « passage innocent » à travers les îles était un défi aux restrictions illégales imposées à la région par la Chine, le Vietnam et Taïwan. « En menant cette opération, les États-Unis ont démontré que ces eaux sont au-delà de ce que la Chine peut légalement revendiquer comme sa mer territoriale », ajoute le communiqué américain.

Avec de nombreuses revendications territoriales qui se chevauchent, la mer de Chine méridionale continue d’engendrer un conflit géopolitique considérable. Les eaux potentiellement riches en ressources contiennent des centaines d’îles et de récifs contestés par Taïwan, Brunei, la Chine, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines.

Pékin s’est de plus en plus affirmé dans la mise en œuvre de sa soi-disant ligne à neuf tirets, une revendication territoriale historique sur la quasi-totalité de la voie navigable. Son affirmation de soi a vu ses relations se dégrader avec ses voisins, notamment les Philippines, où la population est enragée par les incursions chinoises sur les eaux et les récifs situés dans la zone économique exclusive de Manille.

