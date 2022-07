La Chine dit avoir “chassé” le destroyer américain

L’USS Benfold a « pénétré illégalement » dans les eaux chinoises dans un mouvement qui a sapé la paix régionale, a affirmé Pékin

L’armée chinoise “chassaUn destroyer américain aurait navigué près des îles Paracel (Xisha) dans la mer de Chine méridionale, a annoncé mercredi le Commandement du théâtre sud de l’Armée populaire de libération (APL).

Pékin revendique le destroyer lance-missiles USS Benfold »pénétré illégalement dans les eaux territoriales chinoises”. En réponse “le Southern Theatre Command de l’APL a organisé les forces maritimes et aériennes pour suivre, surveiller, avertir et chasser” le navire, selon un communiqué de PLA.

“Les faits montrent une fois de plus que les États-Unis ne sont rien de moins qu’un « créateur de risques pour la sécurité en mer de Chine méridionale » et un « destructeur de la paix et de la stabilité régionales,“”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la 7e flotte de la marine américaine a confirmé que son destroyer avait croisé les îles, affirmant qu’il “droits et libertés de navigation revendiqués» dans un geste conforme au droit international. L’un de ses objectifs était de défier “restrictions au passage inoffensif» imposée par la Chine, Taïwan et le Vietnam.

“Les revendications maritimes illégales et étendues en mer de Chine méridionale constituent une menace sérieuse pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entrave, et la liberté des opportunités économiques pour les nations riveraines de la mer de Chine méridionale», a-t-il déclaré, faisant référence aux conflits territoriaux dans la région.

Ce n’est pas la première fois que l’USS Benfold croise dans la zone proche des îles Paracels. En janvier, après avoir détecté le destroyer, l’armée de Pékin s’est précipitée, envoyant des forces à “mettre en garde” le navire de guerre américain.

La souveraineté sur les îles Paracels est revendiquée par la Chine, le Vietnam et Taïwan, bien que Pékin contrôle de facto l’archipel. La mer de Chine méridionale est depuis longtemps un point de discorde entre les États-Unis et la Chine, en particulier autour de Taïwan. Bien que Washington ne revendique aucun territoire dans la région, il a déclaré son engagement en faveur d’un «Indo-Pacifique libre et ouvert.”