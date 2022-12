La Chine dit aux gens d’arrêter de manger des pêches en conserve comme remède contre Covid

Les médias d’État chinois avertissent les gens de ne pas manger de pêches en conserve comme remède contre le Covid.

Une croyance infondée selon laquelle la collation peut combattre le coronavirus a vu les ventes de pêches en conserve augmenter, par SCMP.

Alors que le pays vulnérable à Covid rouvre, les enjeux sont élevés pour que la Chine dispense des conseils médicalement judicieux.

Comme un Chine récemment rouverte se bouscule pour calmer un frénésie d’achat de médicamentsle pays s’est retrouvé à essayer de freiner la thésaurisation d’un autre bien : les pêches en conserve.

Les acheteurs chinois, croyant à tort que les pêches peuvent aider à traiter le coronavirus, achètent tellement de fruits en conserve que les plateformes de vente en ligne sont en rupture de stock, Le South China Morning Post a rapporté mardi.

Les médias d’État se précipitent pour tracer la ligne entre la nourriture réconfortante et le traitement médical.

“Les pêches jaunes en conserve ne sont pas vraiment un médicament spécial contre la fièvre et la toux. C’est plutôt un ‘placebo’ sucré comme le gâteau que vous mangez ou le thé au lait que vous buvez quand vous êtes stressé”, a déclaré Gao Xiaoling, directeur adjoint d’un hôpital du Shaanxi. , Raconté Le Quotidien du Peuple, la principale publication du Parti communiste chinois.

“La conclusion selon laquelle” les pêches jaunes en conserve peuvent guérir les maladies “, tirée de bons souvenirs d’enfance, n’a aucune valeur pratique pour guérir les maladies”, a déclaré Beijing Youth Daily, un journal dirigé par la Ligue de la jeunesse communiste de Chine. écrit lundi. “Cela ne peut être considéré que comme une sorte de plaisanterie ou d’expression poétique.”

Le Beijing Youth Daily a également réprimandé les lecteurs au sujet de l’intérêt croissant des recherches en ligne pour les pêches en conserve. “Manger avec modération peut vous rendre heureux et être bon pour votre corps, mais il n’est pas recommandé de s’approvisionner aveuglément en conserves”, écrit-il.

La frénésie d’achat de pêches fait écho à l’engouement pour la vitamine C de 2020, quand Les ventes de jus d’orange ont explosé aux États-Unis au milieu des croyances selon lesquelles les vitamines guériraient Covid-19 – malgré le fait qu’il n’y avait alors et qu’il n’y a toujours aucune preuve concluante à l’appui de telles affirmations.

La confiance des Chinois dans les pêches en conserve va au-delà de Covid. Dans certaines régions, notamment dans le nord de la Chine, la friandise est considérée comme un remède populaire qui peut combattre le rhume. Journal dirigé par le parti China Daily a écrit que les pêches en conserve sont parfois appelées “médicaments magiques de guérison pour les enfants” et que certaines personnes sont convaincues qu’elles aident à la récupération après une intervention chirurgicale.

Des enjeux élevés alors que la Chine se rouvre

Alors que la Chine va de l’avant avec sa réouverture, les enjeux sont élevés pour la volonté de la Chine de dispenser des conseils médicalement judicieux. Le pays risque entre 1,3 et 2,1 millions de vies en levant sa politique zéro-Covid en raison de ses faibles taux de vaccination et d’un manque d’immunité hybride, La société de recherche basée à Londres Airfinity a écrit en novembre.

Seuls 69% des Chinois âgés de 60 ans et plus et 40% des plus de 80 ans ont reçu des rappels, par Bloomberg. En comparaison, 71 % des Américains de plus de 65 ans ont reçu leur premier rappel, tandis que 44 % en ont reçu un deuxième, Le New York Times a rapporté.

Au moins un hôpital au centre-ville de Pékin appelle les médecins et les infirmières après un congé de maladie et des vacances faire face à une soudaine recrudescence de cas de Covid-19. Et le jeudi, L’administration du président Xi Jinping a lancé une “mobilisation totale” mandat d’étendre rapidement les installations médicales en prévision d’une vague d’infections.