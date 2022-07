La Chine dit aux États-Unis d’arrêter de “salir et d’attaquer” — RT World News

Lors d’une réunion de diplomates de haut niveau, Washington a de nouveau tenté de faire pression sur Pékin pour qu’il soutienne sa position anti-russe

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré samedi au secrétaire d’État américain Antony Blinken que la Chine souhaitait que les États-Unis respectent leurs politiques étrangère et intérieure, abandonnent les sanctions économiques et « abandonner la mentalité de la guerre froide ». Blinken a déclaré aux journalistes qu’il avait fait pression sur Wang au sujet du refus de la Chine de sanctionner la Russie, apparemment en vain.

Blinken et Wang se sont rencontrés samedi, un jour après un rassemblement en Indonésie des meilleurs diplomates des pays du G20. La réunion est intervenue à un moment critique pour les relations Washington-Pékin, le FBI avertissant cette semaine de “envahissant” l’espionnage industriel et la cybercriminalité émanant de Chine, et avec le président américain Joe Biden déclarant récemment que les troupes américaines combattraient toute tentative chinoise de reprendre Taiwan – une déclaration que ses collaborateurs ont rapidement corrigée.

“Puisque les États-Unis ont promis qu’ils n’avaient aucune intention de conflit avec la Chine, ils devraient respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine. [and] cesser de s’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine », Wang a déclaré à Blinken, selon une lecture du ministère chinois des Affaires étrangères. Wang a accusé les États-Unis d’avoir tenté de “vider et déformer la politique d’une seule Chine”, faisant référence à la position officielle de Washington selon laquelle il reconnaît, mais n’approuve pas, la souveraineté de la Chine sur Taiwan.















En outre, les États-Unis devraient “Arrêtez de salir et d’attaquer le système politique et les politiques intérieures et étrangères de la Chine”, Wang a déclaré dans un communiqué qui pourrait faire référence à plusieurs lignes d’attaque des États-Unis, y compris des allégations de violations des droits de l’homme et le récent avertissement de cybercriminalité du FBI.

Alors que Wang a reconnu que Blinken lui avait dit que les États-Unis étaient “ouvert à la coopération avec la Chine” il a dit que Washington devrait “Abandonnez la mentalité de la guerre froide, ne vous engagez pas dans des jeux à somme nulle et arrêtez de vous liguer.” La Chine a condamné à plusieurs reprises l’alliance AUKUS – un pacte militaire trilatéral entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie – et le partenariat “Quad” entre les États-Unis, l’Inde, l’Australie et le Japon comme des tentatives de construire un “Version Asie-Pacifique de l’OTAN.”

S’adressant aux journalistes après la réunion de samedi, Blinken s’est concentré sur la réponse de la Chine au conflit en Ukraine. Pékin ne s’est pas joint aux États-Unis et à ses alliés pour condamner l’opération militaire russe en Ukraine et a intensifié ses échanges avec la Russie tandis que le monde occidental sanctionne Moscou. Cependant, la Chine a appelé à une fin négociée du conflit.

“Ce que vous entendez de Pékin, c’est qu’il prétend être neutre. Je commencerais par dire qu’il est assez difficile d’être neutre face à cette agression », dit Blinken. “J’ai essayé de faire comprendre au conseiller d’Etat que c’est vraiment un moment où nous devons tous nous lever [to Russia].”

LIRE LA SUITE:

L’Occident à la poursuite d'”ennemis imaginaires” – Pékin

Blinken a également accusé la Chine de “amplifier la propagande russe” probablement une référence à la vive condamnation par la Chine de la politique étrangère américaine et des multiples conflits qu’elle a déclenchés depuis la fin de la guerre froide.

Wang n’a pas répondu directement à ces accusations et n’a pas parlé aux journalistes après la réunion de samedi. Selon la lecture officielle de sa conversation avec Blinken, les deux « échangé des points de vue approfondis sur la question ukrainienne ».