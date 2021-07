La Chine discute de sécurité avec les talibans suite aux craintes d’instabilité en Afghanistan après le retrait des troupes américaines

Les talibans ont annoncé la réunion mercredi en disant qu’ils s’étaient rendus dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, pour rencontrer des responsables chinois afin de discuter « questions politiques, économiques et sécuritaires ». La délégation était dirigée par le négociateur et chef adjoint des talibans, le mollah Baradar Akhund. La partie chinoise se compose du ministre des Affaires étrangères Wang Yi, du vice-ministre des Affaires étrangères et de l’envoyé spécial chinois pour l’Afghanistan. Des mises à jour des pourparlers sont publiées sur Twitter par Mohammed Naeem, le porte-parole politique du délégué.

« La Chine s’est engagée à continuer d’étendre sa coopération avec le peuple afghan, affirmant qu’il n’interférerait pas dans les affaires afghanes, mais aiderait à résoudre les problèmes et à construire la paix », a-t-il tweeté.

Lire la suite















La rencontre entre la Chine et les talibans intervient alors que la tourmente s’intensifie en Afghanistan suite au retrait des troupes américaines. Les États-Unis devraient quitter complètement le pays – où, selon l’ONU, 5 000 civils ont été tués et blessés au cours du seul premier semestre 2021 – d’ici septembre.

Depuis que les troupes américaines ont commencé à quitter l’Afghanistan, le pays a connu une résurgence rapide des talibans, le mouvement islamique et l’organisation militaire prenant de force le contrôle de plus de villes.

Plus tôt cette année, peu de temps après que les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes, le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné la décision des États-Unis de partir, déclarant : « La récente annonce brutale des États-Unis du retrait complet des forces d’Afghanistan a conduit à une succession d’attaques explosives dans tout le pays, aggravant la situation sécuritaire et menaçant la paix et la stabilité ainsi que la vie et la sécurité des personnes.

La semaine dernière, la Chine a nommé son nouvel envoyé spécial pour l’Afghanistan – une étape qui, selon plusieurs experts politiques, signifie que Pékin envisage de jouer un rôle plus important dans le pays.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!