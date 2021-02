WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré que la Chine était dans une «concurrence extrême» de la part des États-Unis sous son administration, mais que la nouvelle relation qu’il souhaite nouer ne doit pas nécessairement être une relation conflictuelle.

Dans une interview diffusée dimanche, Biden a reconnu qu’il n’avait pas encore parlé avec le président chinois Xi Jinping depuis son investiture le 20 janvier, mais a noté que les deux dirigeants s’étaient rencontrés à plusieurs reprises lorsque les deux hommes avaient servi leur pays en tant que vice-président.

« Je le connais assez bien », a déclaré Biden dans un extrait de l’interview diffusée dimanche par « Face the Nation » de CBS.

Quand ils parleront, ils auront «beaucoup de choses à dire», a déclaré Biden.

Biden semble concentrer sa diplomatie téléphonique initiale sur les alliés américains. Jusqu’à présent, il s’est entretenu avec les dirigeants du Canada, du Mexique, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie et du secrétaire général de l’OTAN.

Il a également participé à une conversation avec le président russe Vladimir Poutine.

Dans l’interview, Biden a décrit Xi comme «très brillant» et «très dur» mais sans «un petit D démocratique dans son corps».

Peu de temps après que Biden ait succédé au président Donald Trump à la Maison Blanche, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu ‘«après cette période très difficile et extraordinaire, les peuples chinois et américain méritent un avenir meilleur». Pékin a salué la décision de l’administration Biden de rester à l’Organisation mondiale de la santé et de revenir à l’accord de Paris sur le climat.

Il est toutefois peu probable que la nouvelle administration modifie de manière significative les politiques américaines sur le commerce, Taïwan, les droits de l’homme et la mer de Chine méridionale qui ont irrité le gouvernement de plus en plus affirmé de Xi.

Biden, dans l’interview enregistrée vendredi, a déclaré qu’il avait dit à Xi « depuis le début, que nous n’avons pas besoin d’avoir un conflit. » Mais, a ajouté Biden, il y aura «une concurrence extrême. Et je ne vais pas le faire comme il le sait. Et c’est parce qu’il envoie aussi des signaux.

Biden a déclaré qu’il ne poursuivra pas les relations américano-chinoises comme Trump l’a fait mais se concentrera sur les «règles internationales de la route».