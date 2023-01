La Chine devrait mettre de côté les questions politiques sur les importations de vaccins, selon le PDG

La Chine doit dépasser les considérations politiques et envisager d’importer des injections de Covid-19 pour mettre fin à la pandémie dans le monde, selon le directeur général du dernier fabricant mondial de vaccins.

“Ils doivent s’ouvrir aux soins de santé et aux vaccins de l’Occident et mettre de côté tous les problèmes politiques ou les choses qui les retiennent”, a déclaré Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India, à Joumanna Bercetche de CNBC lors du Forum économique mondial de Davos.

La Chine a connu une augmentation massive des cas et des décès de Covid-19 après avoir brusquement mis fin à sa politique zéro-Covid, qui imposait des verrouillages stricts, des tests de masse et une quarantaine à l’arrivée dans le pays.

la Chine plein taux de vaccination Covid est de près de 87%, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, qui montrent que 54% de la population a également reçu une injection de rappel.

Les principaux vaccins Covid approuvés pour une utilisation en Chine proviennent de Sinovac et Sinopharm. Ces vaccins sont moins efficaces contre la variante Omicron que d’autres vaccins à ARNm, tels que Pfizer et BioNTech, nombreuses études avoir trouvé.

Poonawalla a déclaré que la réaction pandémique de la Chine en 2020 – qui comprenait la construction d’hôpitaux et d’infrastructures et la prise de précautions – a montré que Pékin pouvait réagir rapidement.

Il a souligné la décision de la Chine de ne pas importer de vaccins des États-Unis, d’Inde et d’ailleurs, qui ont été “très efficaces”.

“Je pense qu’ils devront peut-être sérieusement envisager de le faire maintenant, au moins comme rappel, et de prendre des vaccins qui ont prouvé leur efficacité et leurs données réelles”, a-t-il déclaré à CNBC. “Sinon, l’alternative est que de nombreuses personnes en Chine continueront d’être infectées et nous espérons simplement – nous leur souhaitons bonne chance pour essayer de gérer cette crise et d’en sortir le plus tôt possible.”