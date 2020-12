La Chine dépassera les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde d’ici 2028, cinq ans plus tôt que prévu, en raison de la pandémie de COVID-19, selon un rapport.

Le Centre for Economics and Business Research (CEBR), un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni, a déclaré dans son tableau annuel de la Ligue économique mondiale publié samedi que l’un des impacts de la crise sanitaire mondiale a été « de redistribuer l’élan économique avec l’Asie faisant le mieux et l’Europe pire ».

La « gestion habile de la pandémie par la Chine » et l’impact à long terme que la pandémie aura sur la croissance occidentale signifient que « la performance relative de la Chine s’est améliorée ».

« Nous pensons maintenant que l’économie chinoise en dollars dépassera l’économie américaine en 2028, cinq ans plus tôt que nous ne le pensions l’année dernière », indique le rapport.

Il note par exemple que les autorités ont réagi «vigoureusement» à la crise du COVID-19, infligeant ainsi moins de dommages à l’économie. En conséquence, alors que la plupart des économies occidentales devraient enregistrer une croissance négative pour l’année, la Chine devrait enregistrer un taux de croissance de 2%.

Il devrait alors augmenter de 5,7% par an entre 2021-205 et de 4,5% par an de 2026 à 2030, puis de 3,9% les cinq années suivantes.

En revanche, les États-Unis devraient connaître une croissance annuelle de 1,9% de 2022 à 2024, puis de 1,6% à la suite d’un «fort rebond post-pandémique» l’année prochaine.

« Pendant un certain temps, un thème primordial de l’économie mondiale a été la lutte économique et de puissance douce entre les États-Unis et la Chine. La pandémie de Covid-19 et les retombées économiques correspondantes ont certainement fait pencher cette rivalité en faveur de la Chine », indique le rapport.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, ayant perdu plus de 330000 vies à cause de la pandémie et enregistré près de 19 millions d’infections depuis le début de l’épidémie, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.