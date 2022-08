La Chine devrait convoquer une réunion historique le 16 octobre. Voici à quoi s’attendre

On s’attend à ce que le président chinois Xi Jinping consolide davantage son pouvoir lors d’un congrès de deux décennies cet automne. Il est photographié ici le 1er juillet 2022, lors d’une cérémonie d’assermentation du directeur général de Hong Kong, John Lee.

Le congrès national se tient tous les cinq ans et est avant tout un événement politique pour déterminer le prochain groupe de dirigeants du parti au pouvoir.

“Le Congrès est sur le point de lancer un nouveau cycle d’économie politique”, indique le rapport de Citi. « À court terme, cela pourrait aider à réduire l’incertitude politique et permettre à Pékin de se recentrer sur le développement économique.

C’est “l’événement politique le plus important de la décennie en Chine”, ont écrit les analystes de Citi dans une note la semaine dernière.

BEIJING – Les dirigeants chinois doivent se réunir à Pékin le 16 octobre pour une grande réunion politique qui devrait consolider le pouvoir du président Xi Jinping et signaler la politique économique à venir.

Xi augmentera probablement sa part d’associés politiques aux deux plus hauts niveaux de la direction chinoise, selon Eurasia Group, qui a prédit que la majorité de ses associés politiques occupant des sièges au Politburo passeront de 60% à 80% et passeront à 57. % de 43% au Comité permanent du Politburo.

“De plus grandes majorités d’associés de Xi au sein de ces organes soutiendraient le point de vue du groupe Eurasia selon lequel la montée des difficultés économiques et la montée des tensions à travers le détroit n’ont pas affaibli son pouvoir, qui découle principalement du commandement des principales institutions d’un régime autoritaire telles que l’armée, les services de sécurité, le droit l’application de la loi, les organes de propagande et la sélection du personnel », selon le rapport du 18 août.

“Une représentation réduite des associés de Xi suggérerait une résistance interne croissante à son régime”, ont-ils souligné.

Xi a gravi les échelons politiques chinois pour devenir officiellement président en 2013. Il a aboli la limitation des mandats en 2018, et le dernier remaniement politique devrait largement lui accorder un troisième mandat sans précédent.

Le premier ministre Li Keqiang, commandant en second, a déclaré qu’il terminer son mandat de premier ministre en 2022. Parmi les autres changements probables, citons les dirigeants en matière de politique étrangère.

“Le congrès examinera en profondeur la situation internationale et nationale actuelle”, a déclaré un communiqué officiel en anglais.

La réunion « formulera des plans d’action et des politiques fondamentales », indique le communiqué.

Cependant, les détails des décisions prises lors du congrès du parti ne seront probablement pas officialisés avant la réunion parlementaire annuelle dite des “deux sessions” qui a généralement lieu début mars.