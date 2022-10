La Chine devrait accorder à Xi 5 ans de plus, pas de changements majeurs

BEIJING (AP) – La Chine ouvre dimanche une conférence du parti de deux fois par décennie au cours de laquelle le dirigeant Xi Jinping devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans qui rompt avec le précédent récent et s’impose comme le politicien chinois le plus puissant depuis Mao Zedong .

Xi devrait prononcer un long discours lors de la séance d’ouverture, mais peu de changements sont prévus dans sa formule de règle stricte du parti unique, d’intolérance à la critique et d’approche intransigeante envers le COVID-19, y compris les quarantaines et les interdictions de voyager, même si d’autres pays ont ouvert.

Comme pour la plupart des événements politiques chinois, peu d’informations ont été publiées à l’avance et le résultat du congrès ne sera annoncé qu’après plusieurs jours de séances à huis clos. On ne sait pas non plus combien a été décidé à l’avance et combien il reste à régler lors de réunions en face à face.

Lors d’une conférence de presse de deux heures samedi, le porte-parole du Congrès, Sun Yeli, a réaffirmé l’engagement du gouvernement envers sa politique “zéro-COVID” malgré les coûts économiques, et a répété sa menace d’utiliser la force pour annexer Taïwan autonome.

Mais Sun a donné peu de détails sur les éventuels changements apportés à la charte du parti lors de la réunion, qui devrait durer environ une semaine. Le congrès est le 20e de l’histoire du parti centenaire, qui compte quelque 96 millions de membres, dont plus de 2 000 assisteront aux réunions de Pékin.

Les changements « incorporeront les principaux points de vue théoriques et la réflexion stratégique » conclus au cours des cinq années écoulées depuis le dernier congrès, a déclaré Sun, un chef adjoint du Département de la propagande du Parti communiste chinois qui n’est pas bien connu en dehors des cercles du parti.

L’amendement ou les amendements “répondront aux nouvelles exigences pour faire avancer le développement et le travail du parti face à de nouvelles circonstances et de nouvelles tâches”, a déclaré Sun.

Xi a laissé peu de place à un élargissement politique supplémentaire, s’étant entièrement chargé des affaires intérieures, de la politique étrangère, de l’armée, de l’économie et de la plupart des autres questions clés supervisées par les groupes de travail du parti qu’il dirige.

Le congrès intervient alors que l’économie chinoise est confrontée à des vents contraires majeurs au milieu d’un quasi-effondrement du secteur immobilier et du péage sur la vente au détail et la fabrication imposés par les restrictions COVID-19 qui ont renforcé la surveillance déjà intense de la population par le régime et la suppression de la liberté d’expression.

Dans ses remarques, Sun a déclaré que la Chine déploierait tous les efforts pour placer Taïwan sous son contrôle pacifiquement. Mais il a déclaré que la Chine ne tolérerait pas ce qu’il a appelé un mouvement vers l’indépendance totale soutenu par les partisans de la ligne dure sur l’île et leurs bailleurs de fonds à l’étranger – vraisemblablement les États-Unis, qui sont la principale source de soutien militaire et diplomatique de Taiwan malgré l’absence de relations formelles par déférence. à Pékin.

Sun n’a également offert aucun espoir que la Chine s’éloignerait du “zéro COVID”, dont Xi et d’autres dirigeants ont fait un problème politique malgré les critiques de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres selon lesquelles ce n’est pas une solution pratique à long terme étant donné les améliorations des vaccins et thérapies.

Beaucoup s’attendent à ce que la politique se poursuive au moins jusqu’en mars, date à laquelle Xi devrait obtenir son troisième mandat en tant que président et d’autres hauts dirigeants du Cabinet sont installés.

Bien que Xi ne fasse face à aucune opposition ouverte, sa séparation de l’ancien style de direction collégiale du parti pour concentrer le pouvoir entre ses propres mains fait partie du public et des responsables du parti, a déclaré l’observateur politique et dissident Yin Weihong, qui a été harcelé par la police à plusieurs reprises pour ses opinions d’opposition. .

“On a l’impression qu’il a pris un gâteau officiellement divisé entre plusieurs et qu’il a décidé qu’il l’aurait pour lui tout seul”, a déclaré Yin lors d’un appel téléphonique depuis son domicile au sud de Shanghai.

The Associated Press