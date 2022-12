La Chine dévoile une nouvelle arme surprenante dans sa guerre de l’information contre l’Occident — RT World News

Les États-Unis et leurs alliés contrôlent l’espace médiatique mondial, mais Pékin a un plan pour affaiblir leur emprise

Par Ivan Zuenko Chercheur principal à l’Institut d’études internationales et professeur associé au Département d’études orientales, MGIMO, Moscou.

En résumant 2020 – une année difficile avec la pandémie de Covid-19 et une escalade dans la confrontation entre Pékin et Washington – l’éminent politologue chinois Yuan Peng a écrit : «Peu importe ce qui est vrai ou faux, ce qui compte, c’est qui contrôle le discours.”

L’expert faisait référence à la pression des médias pour discréditer la Chine, mais en fait, il a identifié l’une des principales caractéristiques de notre époque – qui pourrait être appelée “l’ère post-vérité”, lorsque l’opinion publique est façonnée non par des faits mais par des émotions.

Ceux qui peuvent guider ces sentiments dans la bonne direction sont ceux qui façonnent l'agenda de l'information. Les émotions générées sont devenues le « discours ». Ce concept, né chez les philosophes poststructuralistes français (principalement Michel Foucault) au milieu du XXe siècle, s'est retrouvé au cœur de la politique mondiale au début du XXIe siècle.















L’année 2022, avec tous ses événements tumultueux – l’escalade de la «crise ukrainienne», le boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et l’expansion de «l’OTAN mondiale» – a fait monter la température de la confrontation de l’information à des niveaux records. Nous n’avons aucune raison de nous attendre à ce qu’il soit moins chaud l’année prochaine. La Chine est l’un de ces pays qui, bien qu’il ait raté la division initiale du « capital discursif », a reconnu le problème à temps et construit maintenant constamment ce que les experts appellent le « pouvoir discursif ».

Pékin s’est inquiété de cette question il y a une dizaine d’années, lorsqu’il est devenu clair que ses approches traditionnelles du « soft power » ne fonctionnaient plus. Malgré de généreux investissements dans la promotion de son image, la Chine n’a pas été mieux traitée en conséquence.

En effet, au contraire, le degré de sinophobie a augmenté en proportion directe avec la puissance économique croissante de la Chine. Les Instituts Confucius étaient perçus exclusivement comme des terrains propices à la propagande chinoise. Même un événement de relations publiques aussi manifestement réussi que les Jeux olympiques d’été de 2008 s’est accompagné de fortes accusations de violations des droits de l’homme et de discours de soutien aux séparatistes tibétains.

C’est à ce moment-là qu’il est devenu clair pour Pékin que ce qui compte n’est pas ce qui se passe réellement, mais comment cela est rapporté sur Internet. Et le contenu en ligne dans le monde d’aujourd’hui est principalement produit par des Occidentaux et en anglais. En conséquence, non seulement l’Occident lui-même, mais aussi les voisins de la Chine, la regardent à travers les yeux de l’Occident.

Il est devenu nécessaire d’analyser pourquoi les attitudes envers les actions d’un pays particulier s’expliquent par la manière dont il est présenté sur la place publique – et une telle explication a été trouvée dans le concept de « discours ». “Celui qui contrôle le discours contrôle le pouvoir», les intellectuels chinois ont commencé à écrire, modifiant de manière créative les idées de Foucault pour répondre à la demande politique.

Et bientôt ces découvertes théoriques ont émergé des bureaux des universitaires et sont devenues la base informationnelle de la nouvelle politique étrangère de Pékin – axée sur la « grande renaissance de la nation chinoise ». La position active des diplomates et experts chinois dans les médias sociaux (dite « diplomatie du guerrier loup »), la promotion de leur terminologie dans diverses plateformes internationales – tout cela fait partie du « pouvoir discursif » que développe Pékin.

Le phénomène du « pouvoir discursif » en Chine n’est pas passé inaperçu auprès des spécialistes du pays. L’Institut d’études internationales de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO) a également publié un rapport analytique intitulé “Du soft power au pouvoir discursif : la nouvelle idéologie de la politique étrangère chinoise”, qui fournit une évaluation complète de ce phénomène et prédictions pour l’avenir.

Selon ses conclusions, les luttes autour du discours font partie de la confrontation hybride qui a déjà lieu à l’échelle mondiale. L’objectif principal de la Chine est de contrer « l’hégémonie discursive » de l’Occident, sans la renverser, car Pékin a besoin d’une structure pour construire des relations constructives avec les autres pays. De ce fait, une réalité discursive alternative à l’Occident se créera peu à peu et la plupart des pays du monde se trouveront face à un dilemme quant au choix du point de vue à adopter. Plus important encore, le « pouvoir discursif » dans les interprétations chinoises ne se limite pas à l’écrit : les normes technologiques, financières et managériales en font également partie. Ce qui, bien sûr, signifie qu’une nouvelle division attend la planète.

Tel est le nouveau monde merveilleux – le monde de la post-vérité et de la « multipolarité discursive ».

Cet article a été publié pour la première fois par Profile.ru