La CHINE a construit une soufflerie hypersonique à Pékin qui a placé la superpuissance des décennies en avance sur l’Occident, selon un expert.

Le chercheur Han Guilai, de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré la semaine dernière que le tunnel JF-22 était capable de simuler des vols à Mach 30 ou 23 000 mph, soit 30 fois la vitesse du son.

L’ancienne soufflerie hypersonique J-12 à Pékin travaille avec la nouvelle installation pour développer des avions hypersoniques Crédit : Document à distribuer

Dans une conférence en ligne, Guilai a déclaré qu’avec une autre installation, également à Pékin, la Chine aura « environ 20 à 30 ans d’avance » sur les autres puissances, rapporte le South China Morning Post.

La Chine et des pays tels que les États-Unis et la Russie ont massivement investi dans le développement de la technologie de vol hypersonique, y compris les missiles.

La technologie futuriste pourrait permettre à des jets ultra-rapides de voler n’importe où dans le monde en deux heures ou moins.

Cela pourrait également rendre les voyages spatiaux accessibles aux gens ordinaires, car l’avion hypersonique pourrait réduire les coûts de plus de 90%, selon les rapports.

Guilai, qui travaille avec l’agence hypersonique chinoise l’Institut de mécanique, a déclaré qu’un jet voyageant à une telle vitesse pourrait atteindre 10 000 degrés Celsius et briser les molécules d’air en atomes – même en donnant à certains une charge électrique.

Il a dit : « Cet air n’est plus l’air que nous respirons. Le véhicule volant que nous étudions est comme nager dans la boue. »

Les souffleries ont aidé la Chine à faire avancer la technologie.

Au lieu d’utiliser des compresseurs mécaniques, Pékin utilise des explosions chimiques pour générer un flux d’air à grande vitesse.

Le carburant brûle dans le JF-22 à des vitesses 100 millions de fois plus rapides qu’un réchaud à gaz ordinaire, créant des ondes de choc similaires à celles subies par les jets à hypervitesse.

Dans la soufflerie la plus avancée d’Amérique, nommée LENS II, les vols simulés durent 30 millisecondes.

En comparaison, la simulation de vol moyenne du JF-22 peut atteindre 130 millisecondes, a déclaré Guilai.

Il a déclaré : « Notre temps d’expérimentation est beaucoup plus long que le leur, donc le modèle d’avion peut être plus grand que le leur, et les expériences peuvent être plus avancées que les leurs.

« Cela détermine notre position de leader mondial. »

Qian Xuesen, qui a développé le programme de fusée de la Chine, a inventé le terme « hypersonique » en 1946 après avoir découvert que le comportement du flux d’air était complètement différent, cinq fois plus rapide que le son.

Bien qu’aucune date de lancement n’ait été fixée pour l’avion hypersonique chinois, les scientifiques du JF-22 travailleront avec les experts du JF-12 – une autre soufflerie à Pékin qui a environ le cinquième de la puissance de sortie de la nouvelle installation.

Guilai a déclaré : « Il y a un dicton chinois, il faut 10 ans pour affûter une épée. « Nous avons passé 60 ans à affûter deux épées. Et ce sont les meilleures.

La Chine lance un missile hypersonique à capacité nucléaire Crédits : RocketForce/Weibo

La technologie est également extrêmement importante lorsqu’il s’agit d’armes.

Le président Xi Jinping a fait de la modernisation des forces armées une priorité clé et veut avoir une « armée de classe mondiale » d’ici 2050 capable d’égaler les États-Unis.

La Chine a investi énormément de temps et d’argent dans le développement de missiles hypersoniques.

Il aurait mis en service sa nouvelle fusée tueuse de porte-avions avant le HMS Queen Elizabeth en direction de la mer de Chine méridionale.

Le DF-17 peut effectuer des « manœuvres extrêmes » lorsqu’il fonce à Mach 10 – environ 7 600 mph – vers une cible, tout navire de guerre ayant peu de chances de survivre à un coup direct.

Le missile comprend une fusée qui vole à environ 25 milles au-dessus de la terre, puis lance un véhicule hypersonique à glissement (HGV) armé d’une ogive sur une cible.