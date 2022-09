La Chine dévoile un gratte-ciel “Dance Of Light” de 590 pieds

La tour chinoise Twisting de 180 mètres de haut (plus de 590 pieds de hauteur) a été récemment dévoilée à Chongqing. Le gratte-ciel a été conçu par la société d’architecture Aedas. Les tours Twisting de 39 étages sont destinées à être un bâtiment phare dans le quartier des affaires. Surnommée la danse de la lumière, la façade particulière imite les aurores boréales également connues sous le nom d’aurores boréales, a rapporté CNN. Le directeur du design mondial d’Aedas, Ken Wai, a déclaré que la façade “n’est pas seulement une expression de perspective, mais aussi un moyen de protection qui sculpte les espaces intérieurs”.

Les concepteurs auraient été inspirés par les aurores dansantes, les rayons et les spirales des aurores polaires souvent observées dans l’Arctique et l’Antarctique. Par conséquent, la lumière joue un rôle clé en accentuant la forme tordue surréaliste du bâtiment. Le design “minimaliste” lorsqu’il est combiné avec la réflexion et la réfraction des panneaux de verre, vous pourrez assister à un brillant spectacle de lumière qui fait allusion à la silhouette dansante d’une ballerine.

#Dernières nouvelles L’une des tours les plus tordues et les plus belles du monde a ouvert ses portes à Chongqing, #Chine aujourd’hui La tour Dance of Light, conçue par un cabinet d’architecture @Aedas mesure 590 pieds de haut et présente une façade torsadée qui imite la forme des aurores boréales pic.twitter.com/jwTYrIJkVy – Santanu Bhattacharya (@SantanuB01) 4 septembre 2022

Dans un communiqué de presse, tel que rapporté par CNN, Aedas a déclaré : « Lorsque la nuit tombe, la façade incurvée présente des reflets qui font allusion à la silhouette dansante d’une ballerine. Le toit du podium prolonge une déclaration cohérente de torsion coulissante de haut en bas, faisant écho à la géométrie de la tour et conservant un style architectural cohérent.

Les gratte-ciel tordus sont devenus très populaires dans le monde entier. Cependant, Dance of Light est une classe à part. Vous vous demandez ce qui le distingue des bâtiments innovants ? “L’angle de torsion” de 8,8 degrés qui, selon Aedas, est environ 1,5 fois plus que les autres gratte-ciel.

Les tours torsadées populaires dans le monde incluent la tour Generali de 170 mètres de haut de Zaha Hadid Architects à Milan ainsi que la tour de 307 mètres conçue par SOM à Dubaï. La première tour torsadée au monde a été dévoilée en Suède, The Turning Torso. Conçu par l’architecte espagnol Santiago Calatrava, l’étonnante pièce d’architecture a été construite à Malmö en 2005.

