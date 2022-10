La Chine dévoile le train Maglev le plus rapide au monde avec une vitesse pouvant atteindre 600 km par heure

Les travaux sur les méthodes de transport futuristes, des taxis volants aux trains à grande vitesse, ont progressé à une vitesse vertigineuse au cours de la dernière décennie. Ce qui était autrefois le contenu des livres et des films de science-fiction est maintenant sur le point de transformer complètement notre façon de voyager, et plus important encore : le temps que nous prenons pour le faire. Un tel mode de transport futuriste a été développé par la Chine.

Les Chinois, qui dépendaient auparavant des importations pour la technologie à grande vitesse, ont réussi à construire le Maglev, le train le plus rapide du monde. Pourtant, rouler à une vitesse maximale de 600 km/h n’est peut-être pas la caractéristique la plus impressionnante de ce train. Cet honneur est susceptible d’aller à la façon dont il réalise cet exploit en premier lieu : la lévitation magnétique.

La lévitation magnétique, qui fournit le portemanteau qui est l’homonyme du système ferroviaire chinois ultra-rapide, fait référence à un système de transport utilisant la force électromagnétique pour littéralement “léviter” au-dessus de la voie sans contact physique entre le rail et le corps. Le train est en lévitation en raison de la forte force de répulsion entre les pôles des aimants sur le rail et ceux sur le corps du train.

Le Maglev est déjà utilisé dans la région de Shanghai en Chine, transportant des personnes de l’aéroport de Shanghai à la ville. A sa vitesse maximale, le train pourra couvrir la distance entre la capitale administrative du Dragon et sa capitale financière en 2h30.

Des villes comme Shanghai et Chengdu mènent déjà des recherches sur la façon dont une telle vitesse pourrait améliorer les déplacements interurbains et interprovinciaux.

Alors que ces villes essaient de comprendre la viabilité du transport longue distance ultra-rapide, et tandis que d’autres pays (le Japon et l’Allemagne, par exemple) tentent d’atteindre la vitesse atteinte par le Dragon, la Chine a déjà commencé à expérimenter des voitures maglev.

Jusqu’à ce que ces deux véhicules deviennent les véhicules de choix dans le pays, le réseau ferroviaire à grande vitesse (TGV ou trains à grande vitesse) de 37 900 km de la Chine, qui devrait presque doubler d’ici 2035, devrait bien servir ses citoyens.

