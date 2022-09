La Chine dévoile des exo-squelettes «Robocop», des chiens robots tueurs armés et une technologie «rayons X» pour aider les soldats à voir à travers les murs

Une vidéo CHILLING montre l’armée chinoise dévoilant davantage de ses armes de haute technologie alors que les tensions continuent de faire rage avec l’Occident.

Pékin a fait étalage de sa technologie militaire dans la nouvelle vidéo qui montre un chien robot armé d’une mitrailleuse, un petit drone éclaireur de balle et un soldat portant un exosquelette.

Le chien robot chinois a une grosse mitrailleuse sur le dos

Il est accompagné d’un soldat portant un exosquelette motorisé

Le soldat et le chien montrent à quoi pourrait ressembler la guerre dans les décennies à venir

Il est entendu que la technologie est fabriquée par la société de défense chinoise Kestrel et les extraits des exercices ont été partagés sur le site de médias sociaux contrôlé par l’État de Pékin, Weibo.

Des images de l’exercice montrent un soldat attachant un panneau de commande au mur d’un bâtiment avant qu’une autre troupe ne roule ensuite dans le petit drone en forme de balle.

La balle s’ouvre alors et devient un petit véhicule qui explore ensuite le bâtiment et renvoie les informations aux hommes à l’extérieur – leur permettant de cartographier la structure et de voir à l’intérieur comme une radiographie.

La vidéo se poursuit alors que le chien robot – connu sous le nom de “Striker” – monte dans le bâtiment avec une mitrailleuse lourde attachée à son dos.

Le robot est suivi par un soldat chinois qui porte un gros fusil avec un exosquelette motorisé à la Robocop attaché sur son dos.

Il suit le robot-chien à l’intérieur alors qu’ils procèdent à la reconnaissance du bâtiment dans une vision de ce à quoi pourraient ressembler les combats à l’avenir.

Cela survient alors que l’Armée populaire de libération se modernise rapidement – investissant massivement dans la technologie moderne et les drones au milieu des craintes qu’elle puisse un jour mener une guerre avec les États-Unis.

Les tensions continuent de faire rage à Taïwan et dans la mer de Chine méridionale – et le président chinois Xi Jinping se rapproche de la Russie alors qu’ils participent à des jeux de guerre conjoints massifs impliquant 50 000 soldats.

Il est entendu que l’exosquelette est conçu pour aider un soldat lorsqu’il porte une arme lourde et des sacs sur le dos – aidant à répartir la charge sur la machine.

Le soldat devrait alors être capable de se battre plus longtemps et plus fort sans fatigue – avec une structure squelettique renforcée sur son dos et ses bras.

Et le chien robot serait capable de courir à une vitesse allant jusqu’à 9 mph – avec le kit ressemblant beaucoup aux machines rendues célèbres par Boston Dynamics.

La vidéo montre les chiens opérant aux côtés des troupes et des chars dans des jeux de guerre à grande échelle.

Les robots peuvent également être équipés de lance-grenades sur le dos, et peuvent même être utilisés pour déployer des drones encore plus petits.

RÉSERVOIRS DE DRONES

Des images publiées par Kestrel montrent même l’un des chiens livrés par un gros hélicoptère drone avant de trotter dans la zone de guerre.

Des camions drones capables de transporter de lourdes charges dans la zone de guerre sont également sondés par la Chine.

Parallèlement à cela, les entreprises chinoises développent également des réservoirs de drones à petite échelle – avec des véhicules à chenilles miniatures armés de mitrailleuses.

Des hélicoptères autonomes de transport lourd sont également testés par Pékin.

Et des clips de précédents jeux de guerre chinois montrent tous ces éléments de kit fonctionnant ensemble dans ce qui pourrait être l’avenir de la guerre.

Le petit drone espion utilisé pour repérer les constructeurs par les troupes chinoises

Le soldat visualise l’intérieur d’un bâtiment grâce au drone espion

Le chien robot armé peut courir à une vitesse allant jusqu’à 9 mph

Il peut être livré sur le champ de bataille par un gros drone

Il peut également être équipé de lanceurs pour tirer des grenades ou de petits drones

L’hélicoptère drone soulève une lourde charge pour être transporté en première ligne

La Chine teste également des camions autonomes à utiliser dans les guerres futures

La Russie et la Chine participent actuellement à des jeux de guerre massifs impliquant 50 000 soldats, 60 navires de guerre et 140 avions.

Les exercices sont personnellement supervisés par Vladimir Poutine au milieu de la guerre en Ukraine.

Poutine a été vu tenant sa chaise avec une prise en forme de griffe tandis que ses pieds se contractaient constamment alors qu’il prononçait un discours bizarre devant des adolescents.

Il est apparu rouge alors qu’il parlait sur scène après avoir volé plus de huit heures de Moscou au Kamtchatka.

Le chef militaire russe, le général Valery Gerasimov, supervise les exercices impliquant des troupes de plusieurs pays ex-soviétiques ainsi que de l’Inde, du Laos, de la Mongolie, du Nicaragua et de la Syrie.

La force chinoise est dirigée par le destroyer de type 055 Nanchang, le plus grand navire de ce type dans la marine chinoise.

Pékin a déjà engagé 2 000 soldats et quelque 300 véhicules blindés, 21 avions de combat et trois navires de guerre dans les jeux de guerre.

Le porte-parole de Pékin, le Global Times, a déclaré que ces manœuvres marquaient la première fois que le pays envoyait les trois branches de son armée pour participer à des exercices avec la Russie.

Il a qualifié l’exercice de “démonstration d’étendue et de profondeur” de la coopération militaire des deux pays.

Les jeux de guerre surviennent alors que Moscou et Pékin renforcent leurs liens de défense après que Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine.

La Chine a refusé de critiquer l’invasion et les experts la considèrent comme un prélude à sa propre invasion de Taiwan, gouvernée démocratiquement.

Le chien robot en action