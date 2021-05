La Chine devient le deuxième pays à conduire un rover sur Mars

La Chine est le seul pays à avoir réussi à mettre en orbite, à atterrir et à déployer un véhicule terrestre lors de sa première mission sur Mars, selon Reuters. Zhurong, qui porte le nom du dieu chinois du feu, est équipé d’un radar pénétrant au sol et d’une caméra topographique pour une mission prévue sur 90 jours. D’autres rovers à énergie solaire ont survécu plus longtemps.