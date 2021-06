La Chine devient le 1er pays à offrir des vaccins contre le Covid-19 aux enfants dès l’âge de 3 ans

Mardi, un porte-parole de Sinovac a confirmé que le vaccin Covid de la société avait été « approuvé pour une utilisation d’urgence chez les enfants de trois à 17 ans ». Cependant, le fabricant n’a fourni aucune information sur le moment où ces enfants commenceraient à recevoir le jab.

La Commission nationale de la santé en Chine est chargée de définir le calendrier de déploiement du vaccin dans le pays et mettra à jour ses plans pour inclure les enfants autorisés à le recevoir. « selon les besoins actuels de la Chine en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie et de l’approvisionnement en vaccins ».

Sinovac a terminé avec succès les essais de phase précoce de son vaccin Covid chez les enfants et les adolescents, avec l’intention de rendre les données accessibles au public dans un journal scientifique dans un proche avenir.

La nouvelle avait fait l’objet de rumeurs au cours du week-end, après que la télévision d’État chinoise a rapporté qu’un responsable anonyme du groupe de travail du Conseil d’État sur la riposte aux épidémies avait déclaré aux journalistes que « la sécurité et l’efficacité » du vaccin chez les enfants avait été confirmée.

Sinopharm, qui fabrique l’autre vaccin principal produit en Chine, a également déclaré que ses données montrent qu’il est sûr et efficace chez les jeunes enfants, mais il n’a pas révélé si les autorités l’avaient ou étaient sur le point de l’approuver pour une utilisation d’urgence.

Les vaccins Sinovac et Sinopharm figurent tous deux sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des vaccins Covid approuvés pour une utilisation d’urgence chez les adultes âgés de 18 ans et plus. L’OMS ne recommande pas encore la vaccination des enfants, bien que certains pays aient annoncé leur intention de le faire.

Lundi, l’autorité sanitaire nationale chinoise a confirmé que le pays avait administré plus de 777 millions de doses de vaccin Covid à des individus dans tout le pays, le plus grand nombre de tous les pays avec une marge significative.

Depuis le début de la pandémie, la Chine, où le virus a été détecté pour la première fois, a enregistré 114 474 cas confirmés et 5 106 décès, selon les données officielles fournies à l’Organisation mondiale de la santé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !