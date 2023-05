La Chine devient de plus en plus dangereuse et le Royaume-Uni doit se protéger des technologies d’espionnage, prévient Rishi Sunak

La CHINE représente un risque de plus en plus dangereux pour l’Occident et le Royaume-Uni doit se protéger des technologies d’espionnage, a averti Rishi Sunak aujourd’hui.

S’adressant à la Conférence de défense de Londres, le Premier ministre a décrit la montée en puissance de la Chine comme un « défi déterminant pour l’époque ».

Rishi Sunak s’est adressé aujourd’hui à la London Defence Conference, où il a mis en garde contre les dangers d’une Chine de plus en plus hostile Crédit : PA

Mais il a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne ne devrait pas couper tous les liens économiques avec l’État communiste.

M. Sunak, fraîchement revenu du sommet du G7 au Japon, a déclaré : « C’est un pays qui a à la fois les moyens et l’intention de remodeler l’ordre mondial.

« Son comportement est de plus en plus autoritaire chez nous et affirmé à l’étranger et à la lumière de cela, nous devons prendre des mesures pour nous protéger. »

Le Premier ministre a ajouté que les secteurs sensibles, tels que la sécurité et la surveillance, ne devraient pas utiliser d’équipement appartenant à des entreprises ayant des liens avec des responsables chinois.

« Il existe un nombre limité de secteurs très sensibles de notre économie », a déclaré M. Sunak.

« Nous voulons adopter une approche particulièrement robuste des semi-conducteurs, par exemple, des technologies à double usage, du quantique, etc. »

Lors de la conférence, le Premier ministre a également exprimé l’espoir que la taille de l’armée britannique ne sera pas réduite.

En 2021, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a annoncé que les troupes se réduiraient à seulement 73 000.

Pendant ce temps, les chars passeront de 227 à 148.

Cette décision a déclenché un tollé parmi les députés conservateurs.

Mais l’annonce est intervenue avant l’invasion barbare de l’Ukraine par la Russie.

Et aujourd’hui, le Premier ministre a déclaré: « L’armée aura une capacité totale de 100 000 hommes, répartis entre les réguliers et les réservistes.

« Maintenant, le secrétaire à la Défense est en train d’examiner cela. Il y aura bientôt un document de commandement de la défense qui parlera de tout cela. »

M. Sunak a promis de ne pas « deviner » les décisions prises par les chefs militaires.

Il a ajouté: « Ce que je peux dire, ce que nous avons livré en tant que gouvernement, ce sont des augmentations record de la défense.

« Comment cela est-il mieux dépensé pour faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés est une question que nos chefs militaires poseront. »

Le Premier ministre a réaffirmé son engagement à augmenter les dépenses de défense à 2,5% du PIB lorsque l’économie s’améliorera.