La Chine développe une terrifiante torpille de drone nucléaire SWARM pour égaler la bombe nucléaire Poséidon de Vladimir Poutine

La CHINE a dévoilé des plans pour de redoutables torpilles de drones nucléaires qui seraient capables de tirer des essaims de torpilles dévastatrices dans tout l’océan Pacifique.

Les scientifiques de Pékin affirment que la nouvelle torpille pourrait être produite en série, lui permettant d’être tirée depuis pratiquement n’importe quel navire de guerre ou sous-marin.

Des sources d’information chinoises se vantent que les nouvelles torpilles seraient une amélioration par rapport au drone nucléaire sous-marin russe Poséidon, que Poutine a affiché pour la première fois en 2018.

Le Poséidon a été salué par le Kremlin comme le premier drone sous-marin à propulsion nucléaire au monde.

Il est conçu pour contourner les défenses antimissiles américaines et attaquer des cibles côtières en utilisant son ogive au cobalt pour générer un tsunami radioactif de 300 pieds, selon la base de données d’entraînement militaire américaine ODIN.

En janvier de cette année, il a été signalé que le Belgorod, le sous-marin nucléaire “tueur de ville” de 600 pieds de Vlad, serait prêt pour la guerre cette année.

Il a été salué comme un “changeur de jeu” pour les forces de Poutine lorsque le sous-marin a été lancé pour la première fois en juin de l’année dernière.

Cependant, la Chine affirme que, contrairement au modèle russe, leur torpille sera plus facile à produire et pourra être placée dans un tube lance-torpilles standard, plutôt que d’avoir besoin d’un tube conçu sur mesure.

Le Poséidon, peu maniable et coûteux, est trop gros et surpuissant pour une production de masse, note le South China Morning Post, et est limité à une utilisation comme arme de niveau stratégique avec le sous-marin russe de la mission spéciale Belgorod.

Des chercheurs de Pékin disent avoir terminé la conception de son petit réacteur nucléaire à faible coût qui serait capable de déclencher un essaim de torpilles à travers l’océan Pacifique en une semaine environ.

Chaque torpille utiliserait un réacteur nucléaire jetable pour la maintenir à sa vitesse de croisière de plus de 30 nœuds (35 mph) pendant 200 heures avant de la jeter sur le fond marin.

Une batterie alimenterait alors une frappe d’arme conventionnelle, rapporte Interesting Engineering.

Le scientifique principal Guo Jian de l’Institut chinois de l’énergie atomique a affirmé dans un article publié ce mois-ci par le Journal of Unmanned Undersea Systems, à comité de lecture, qu’il existe une différence essentielle entre leur conception et le “Poséidon” russe.

“Grâce à sa grande flexibilité et à son faible coût, ce véhicule sous-marin sans pilote équipé du système d’énergie nucléaire peut être utilisé comme une force conventionnelle comme un sous-marin nucléaire d’attaque, plutôt que comme un missile nucléaire.”

Le Poséidon russe a été présenté comme étant capable d’aplatir une ville entière ou une zone plus vaste à l’aide de son arme nucléaire de deux mégatonnes – environ 100 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima.

Mais les chercheurs chinois affirment qu’une telle arme déclencherait une guerre nucléaire qui détruirait le monde, ce qui rendrait peu probable qu’elle soit jamais développée.

Ce véhicule sous-marin sans pilote équipé du système d’énergie nucléaire peut être utilisé comme une force conventionnelle comme un sous-marin nucléaire d’attaque Guo Jian

Au lieu de cela, Guo dit que l’arme de la Chine pourrait être utilisée “pour la reconnaissance, le suivi, l’attaque et la frappe stratégique”.

Le réacteur à faible coût produirait plus de 1,4 mégawatts de chaleur à partir de moins de 8,8 livres (4 kg) de combustible à faible concentration d’uranium.

Ce serait assez d’énergie pour propulser la torpille à travers l’océan Pacifique.

“Lorsque le coût de fabrication est suffisamment bas, même si l’appareil à propulsion nucléaire ne peut être utilisé qu’une seule fois, le coût global sera faible”, ont déclaré les chercheurs.

“Ceci, à son tour, nous incite à rendre le système plus simple et plus petit.”

Selon l’équipe, le recteur pourrait courir jusqu’à 400 heures en parcourant quelque 10 000 km, soit à peu près la distance entre Shanghai et San Francisco.

En traversant l’océan, le réacteur se séparerait de la torpille et coulerait au fond de l’océan, déclenchant un mécanisme de sécurité pour tuer la réaction en chaîne restante.

Ceci, selon les scientifiques, empêcherait toute forme d’accident nucléaire d’être déclenché par les torpilles.

“Même si la coque est cassée, que l’intérieur est rempli d’eau et que tout le corps tombe dans le sable humide du fond marin, le réacteur n’aura pas d’accident critique”, ont-ils ajouté. “La sécurité est assurée.”

L’année dernière, le diplomate américain Robert Wood a affirmé que la Chine envisageait des vecteurs nucléaires exotiques tels que le drone russe Poséidon et le missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik, a rapporté l’Associated Press.

Cependant, Asia Times a rapporté que l’arme pourrait ne jamais dépasser un prototype.

Hans Kristensen, directeur du projet d’information nucléaire à la Fédération des scientifiques américains, a déclaré que la Chine est connue pour suivre l’exemple des États-Unis et de la Russie, puis laisser ses conceptions non construites.

Alors qu’une étude réalisée l’année dernière par l’Institut Nautilus a révélé que le drone Poséidon n’avait peut-être qu’une valeur militaire marginale malgré ses capacités dévastatrices.

