La Chine détruirait 900 avions de combat américains avec des attaques de missiles dans la bataille de Taïwan, prédisent des experts en jeux de guerre

La CHINE détruirait 900 avions de combat américains avec des attaques de missiles “dévastatrices” dans une bataille pour Taïwan, ont prédit des experts en jeux de guerre.

Pékin pourrait anéantir la moitié de la marine et de l’armée de l’air américaines en quelques jours, ont-ils ajouté.

Les stratèges militaires ont prédit que la Chine aurait du mal à garder le contrôle de l’île Crédit : China Aerospace Science and Technology Corporation

Certaines estimations prédisent que la Chine aurait besoin de 2 millions de soldats pour envahir Taïwan

Des experts militaires ont mené une série d’exercices de jeu de guerre pour déterminer comment la Chine pourrait attaquer Taiwan.

La recherche accablante a révélé que dans 18 des 22 rounds joués jusqu’à présent, les missiles chinois ont coulé une grande partie des flottes de surface américaines et japonaises et détruit “des centaines d’avions au sol”.

La réponse de l’Occident, selon Mark Cancian, ancien analyste de la défense de la Maison Blanche et marin américain à la retraite, “martèlerait la flotte amphibie et de surface chinoise exposée” et finirait par couler environ 150 navires.

Cancian a déclaré que les États-Unis auraient du mal à mener une “campagne systématique pour abattre les défenses chinoises” et devraient se rapprocher pour les couler, selon Bloomberg.

Il a déclaré: “Pour avoir une idée de l’ampleur des pertes, lors de notre dernière itération de jeu, les États-Unis ont perdu plus de 900 avions de combat / d’attaque au cours d’un conflit de quatre semaines.

“C’est environ la moitié de l’inventaire de la Marine et de l’Air Force.”

Aucun des exercices n’impliquait l’utilisation d’armes nucléaires ni à quoi cela ressemblerait si la Chine réussissait à occuper Taiwan.

La terrible prévision survient alors que les tensions entre les deux superpuissances atteignent un point de rupture après une visite sur l’île de la haute politicienne américaine Nancy Pelosi, la troisième en ligne à la Maison Blanche.

La Chine n’a jamais hésité à admettre qu’elle voulait conquérir Taïwan – qui bénéficie d’un fort soutien des États-Unis.

Et tandis que Pékin se prépare peut-être à une guerre éclair pour traverser le détroit de Taiwan et capturer l’île, les experts ont déclaré que la guerre pourrait être tout sauf rapide.

Les derniers jeux de guerre virtuels, menés par la Maison Blanche et le groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), montrent que l’intervention militaire des États-Unis dans une invasion chinoise de Taïwan en 2026 serait “coûteuse” pour les deux parties.

“Les résultats montrent que dans la plupart des scénarios, mais pas tous, Taïwan peut repousser une invasion”, a déclaré Cancian.

“Cependant, le coût sera très élevé pour l’infrastructure et l’économie taïwanaises et pour les forces américaines dans le Pacifique.”

Des généraux américains, des officiers de la marine et d’anciens responsables du Pentagone sont depuis des semaines réunis autour de tables simulant une invasion.

Ils déplacent des forces opposées – colorées en bleu et rouge – et de petits carrés de bois sur des cartes du Pacifique occidental et de Taïwan.

Il a constaté que la force de frappe de missiles de Pékin serait “dévastatrice tant que l’inventaire durera”.

Les experts ont déclaré que les sous-marins et les bombardiers américains équipés de roquettes à longue portée joueraient un rôle “particulièrement important” dans la défaite des forces chinoises.

Cancian a déclaré que pour les Taïwanais, les missiles anti-navires étaient essentiels à une victoire et a averti que les navires de guerre de Taipei “auraient du mal à survivre tant que les Chinois disposeraient de missiles à longue portée”.

Les experts ne savent pas combien de vies seraient perdues dans le conflit ni quel impact cela aurait sur l’économie mondiale.

“Le succès ou l’échec de la guerre terrestre dépend entièrement des forces taïwanaises”, a déclaré Cancian.

“Dans toutes les itérations du jeu jusqu’à présent, les Chinois pourraient établir une tête de pont, mais dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas l’étendre.

“L’attrition de leur flotte amphibie limite les forces qu’ils peuvent déployer et soutenir. Dans quelques cas, les Chinois ont pu tenir une partie de l’île mais pas conquérir toute l’île.”

Cela survient alors que les analystes de la sécurité prédisent que la Chine aurait besoin de deux millions de soldats pour envahir Taïwan et pourrait finir par échouer, tout comme les forces de Vladimir Poutine en Ukraine.

Les forces du Parti communiste sont déployées autour de l’île pour des jeux de guerre massifs qui sont censés être des répétitions pour une invasion.

L’expert chinois Ian Williams, écrivant dans le Sunday Times, a déclaré : “[Ukraine] a démontré comment un outsider déterminé peut contrecarrer les ambitions d’un rival beaucoup plus grand et plus puissant, et il est à l’étude des deux côtés du détroit de Taiwan.”

Pékin a déployé des navires de guerre, des avions de combat et des missiles au cours de la semaine dernière qui ont effectivement encerclé l’île dans un blocus.

Williams a décrit cela comme une « crise de colère militarisée » – et a déclaré qu’une telle démonstration de force ne se traduit pas par une invasion réussie ou facile.

Taïwan a accusé la Chine d’avoir carrément effectué des exercices d’attaque sur l’île, tandis que les médias contrôlés par l’État de Pékin vantent les exercices comme une répétition de “l’opération de réunification”.

C’est un écho effrayant de la formulation utilisée par Poutine avant son invasion en Ukraine, qui a vu la Russie qualifier leur invasion d'”opération spéciale”.

Cependant, la principale différence entre Taïwan et l’Ukraine est bien sûr que le premier est une île – ce qui signifie que toutes les forces ennemies doivent réussir un débarquement amphibie ou un largage massif.

Et le détroit de Taiwan notoirement accidenté et venteux qui sépare l’île du continent est connu sous le nom de “The Black Ditch”.

On pense qu’il n’y a que 14 plages sur l’île propices à un débarquement amphibie à l’échelle requise par la Chine.

Les stratèges pensent également qu’il n’y a que deux fenêtres réalistes pour une telle opération, de fin mars à avril ou de fin septembre à octobre.

“Les stratèges taïwanais ont comparé les eaux qui les séparent de la Chine à la route de Kyiv, où l’armée russe a été repoussée”, a écrit Williams.

