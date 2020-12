Les détails de l’étude n’étaient pas facilement disponibles. Cela fait suite à des mois d’aggravation des conditions dans les médias occidentaux en Chine, avec un certain nombre de journalistes américains et australiens expulsés au cours de l’année écoulée. Les ressortissants chinois employés par les médias occidentaux ont été avertis par les autorités ces derniers mois de surveiller leur passage.

«Nous sommes très préoccupés par elle et avons activement parlé avec les autorités chinoises pour mieux comprendre la situation. Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour la soutenir alors que nous cherchons plus d’informations », a déclaré un porte-parole de Bloomberg. dans un article de Bloomberg News.

La détention de fans est la dernière d’une année d’ondes de choc pour les organes d’information occidentaux en Chine au milieu de relations de plus en plus tendues.

Un citoyen australien, Cheng Lei, qui travaillait comme présentateur pour un radiodiffuseur public chinois, a été arrêté en août parce qu’il était soupçonné de mettre en danger la sécurité nationale. Plusieurs semaines plus tard, deux autres journalistes australiens ont fui la Chine après que les autorités ont déclaré qu’ils devraient rester dans le pays pour être interrogés sur le cas de Cheng.

Plus tôt cette année, Pékin a effectivement expulsé les journalistes américains du Washington Post, du New York Times et du Wall Street Journal, en représailles aux nouvelles restrictions imposées par l’administration Trump aux médias d’État chinois.