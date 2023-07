La Chine destitue le ministre des Affaires étrangères au franc-parler Qin Gang

PÉKIN –

La Chine a démis mardi de ses fonctions le ministre des Affaires étrangères au franc-parler Qin Gang et l’a remplacé par son prédécesseur, Wang Yi, dans une décision qui a déjà alimenté des rumeurs sur la vie personnelle et les rivalités politiques de l’élite du Parti communiste chinois.

La décision de destituer Qin Gang après moins d’un an et de le remplacer par Wang Yi ne semble pas signaler de changement significatif dans la politique étrangère dure adoptée ces dernières années par le dirigeant Xi Jinping, qui supervise la deuxième économie mondiale et une nation qui est le principal rival des États-Unis pour l’influence internationale. Les responsables américains en ont dit autant sur le départ de Qin après avoir appris le déménagement.

Dans son annonce aux nouvelles nationales du soir, la chaîne de télévision publique CCTV n’a donné aucune raison pour le renvoi de Qin. En quelques minutes, toutes les mentions et photos de lui avaient été supprimées du site Web du ministère des Affaires étrangères. Cependant, il était toujours mentionné sur le site principal du gouvernement central en tant que conseiller d’État au niveau du Cabinet, signe possible que sa carrière politique n’était pas entièrement terminée.

Il avait disparu de la vue du public il y a près d’un mois et le ministère des Affaires étrangères n’a fourni aucune information sur son statut. Cela est conforme à l’approche standard du Parti communiste au pouvoir en matière de personnel dans un système politique très opaque où les médias et la liberté d’expression sont sévèrement restreints. Le parti dévoile rarement sa démarche ou sa façon de penser lorsqu’il fait un geste comme celui-ci.

Le ministère n’a fait aucun commentaire lors de son briefing quotidien de mardi.

Cette décision intervient au milieu d’une réaction étrangère contre la politique étrangère de plus en plus agressive de la Chine, dont Qin était l’un des principaux partisans. Cela inclut désormais le soutien politique et économique chinois à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine, la signature d’un pacte de sécurité secret avec les Îles Salomon qui pourrait lui donner un pied militaire dans le Pacifique Sud et le rejet des demandes d’informations supplémentaires sur les origines de la pandémie de COVID-19 qui a commencé en Chine fin 2019.

Ajoutant au mystère autour de la destitution de Qin : elle a été approuvée lors d’une réunion inhabituellement programmée du Comité permanent de la législature du tampon en caoutchouc de Chine, l’Assemblée populaire nationale, qui se réunit normalement à la fin du mois. Cela a produit des spéculations sur ce qui pourrait se passer dans les coulisses – et si cela était directement lié à Qin, à la politique en général ou aux deux.

QUI EST QIN GANG ?

Qin, qui vient d’une puissante famille de sommités du parti, est apparu pour la dernière fois devant la caméra lors d’une réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka à Pékin le 25 juin. Le ministère des Affaires étrangères a brièvement attribué son absence à une mauvaise santé, mais – dans une autre tactique parfois utilisée par le parti et le gouvernement – a effacé la référence de sa transcription officielle de la conférence de presse et a depuis déclaré seulement qu’il n’avait aucune information à rapporter.

Wang, le prédécesseur de Qin et maintenant son remplaçant, avait auparavant été le plus haut diplomate chinois en sa qualité de chef du bureau des affaires étrangères du parti. Sans autres prétendants sérieux, il semblait probable qu’il conserverait cette position au moins à court terme.

Le remaniement de la composition diplomatique de la Chine n’indique pas nécessairement un changement de politique étrangère, y compris un soutien continu à la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Cependant, cela fait suite au voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin – ainsi qu’aux voyages d’autres hauts fonctionnaires en service et à la retraite – dans le but de raviver une relation profondément déchirée par le commerce, les droits de l’homme, la technologie, les revendications territoriales de Taiwan et de la Chine dans la mer de Chine méridionale.

Plus tôt dans sa carrière, Qin avait été porte-parole du ministère. Pendant ce temps, il a acquis une réputation de critique de l’Occident et de rejet de toutes les accusations contre la Chine. Cela est devenu connu sous le nom de diplomatie du « guerrier loup », d’après le nom d’une franchise de films nationalistes.

Il a ensuite dirigé le département du protocole du ministère, au cours duquel il aurait attiré l’attention de Xi, chef de l’État et chef du Parti communiste. Qin a ensuite été nommé ambassadeur à Washington de juillet 2021 à janvier de cette année, un mandat relativement court qui présageait son ascension à la tête du service diplomatique chinois.

« La disgrâce de Qin Gang a été aussi inattendue et brutale que son élévation au-dessus de la tête de nombreux diplomates expérimentés », a déclaré Danny Russel, qui était le plus haut diplomate américain pour l’Asie sous l’administration Obama et est actuellement vice-résident de l’Asia Society Policy Institute à New York. « Étant donné que les deux mouvements sont attribués au dirigeant chinois, cet épisode sera sûrement considéré comme une erreur de jugement embarrassante au sommet. »

COMMENT CELA POURRAIT AFFECTER LES RELATIONS USA-CHINE

Les États-Unis ont lancé une vague de diplomatie avec la Chine ces dernières semaines dans l’espoir de raviver des relations qui ont atteint un creux historique. Mardi à Washington, deux responsables américains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que l’éviction de Qin aurait un impact significatif.

Les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la pensée interne de l’administration Biden, ont déclaré que cette décision n’affecterait aucun désir ou intention des États-Unis de promouvoir un dialogue de haut niveau avec les Chinois.

Cela s’est récemment reflété dans les visites à Pékin de Blinken, de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de l’envoyé pour le climat John Kerry. Blinken a été le dernier responsable américain à rencontrer Qin dans son rôle de ministre des Affaires étrangères, mais les trois responsables ont rencontré Wang, qui est une quantité relativement connue à Washington.

Kerry a rencontré des responsables, dont le Premier ministre Li Qiang la semaine dernière, faisant suite aux visites de Blinken et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen. L’ancien haut diplomate centenaire Henry Kissinger, vénéré en Chine pour avoir aidé à briser la glace dans les relations au début des années 1970, a également fait un voyage et a obtenu un entretien avec Xi.

« Nous travaillons pour mettre une certaine stabilité dans la relation », a déclaré Blinken dans une interview à CNN diffusée dimanche.

La Chine a un système politique opaque soutenu par des contrôles stricts sur les médias et la société civile, ce qui rend difficile d’évaluer comment les dirigeants chinois voient la relation à ce stade.

Xi est le chef de parti le plus autoritaire et le plus nationaliste depuis des décennies et a adopté une ligne dure sur les revendications de souveraineté sur la mer de Chine méridionale et a menacé d’attaquer la démocratie insulaire autonome de Taiwan. Il rejette les critiques étrangères sur la répression de la Chine contre l’expression politique et culturelle contre les minorités musulmanes et bouddhistes et dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong.

LA RHÉTORIQUE DE QIN ÉTAIT PARFOIS SANS RETENUE

Pendant son temps en tant que porte-parole et ministre, Qin a défendu ces positions en des termes parfois stridents, déclarant en mars que « si les États-Unis ne freinent pas, mais continuent d’accélérer sur la mauvaise voie, aucune quantité de garde-corps ne peut empêcher le dérapage et il y aura sûrement des conflits et des confrontations ».

« Une telle concurrence est un pari imprudent, l’enjeu étant les intérêts fondamentaux des deux peuples et même l’avenir de l’humanité », a déclaré Qin.

Cependant, une fenêtre d’opportunité reste ouverte, en particulier si Xi Jinping effectue une visite d’État aux États-Unis plus tard cette année, lorsqu’il devrait assister au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, a déclaré Wang Yiwei, directeur de l’Institut des affaires internationales de l’Université Renmin de Pékin.

« Si la fenêtre d’opportunité pouvait être saisie pour remettre les relations sino-américaines sur les rails, les relations pourraient ne pas devenir incontrôlables l’année prochaine », alors que les Etats-Unis se concentreront principalement sur la saison électorale, a déclaré M. Wang.

Les conflits ont parfois éclipsé les relations économiques et commerciales massives, mais les parties peuvent toujours travailler ensemble sur des questions relativement neutres politiquement telles que le changement climatique, a déclaré M. Wang.

Les deux pays cherchent un moyen de gérer « les relations bilatérales les plus importantes et les plus compliquées au monde », a déclaré Zhu Feng, doyen de l’École d’études internationales de la prestigieuse université de Nanjing, dans l’est de la Chine.

