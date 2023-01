La Chine désespérée offre 2 000 £ aux parents pour avoir plus d’enfants afin de stopper la diminution de la population après une politique désastreuse de l’enfant unique

Les PARENTS en Chine se voient offrir 2 000 £ pour avoir plus d’enfants dans le but de stopper la diminution de sa population.

Alors que le pays est aux prises avec l’impact désastreux de sa politique de l’enfant unique, 17,7 millions d’habitants de la ville de Shenzhen se verront offrir de l’argent pour fonder une famille.

La population chinoise a continué de diminuer car il n’y a pas eu de précipitation pour avoir des bébés Crédit : Getty

Les parents se voient désormais offrir des dons en espèces dans le but d’augmenter la population Crédit : Getty

Selon les plans, les parents recevront 900 £ pour avoir un bébé – et 1 300 £ et 2 300 £ supplémentaires s’ils ont un deuxième et un troisième enfant.

Les distributions en espèces se poursuivraient jusqu’à ce que chaque enfant ait trois ans, selon le journal d’État Global Times.

La ville du sud affichait auparavant le taux de natalité le plus élevé de Chine – mais il a chuté à la suite de la politique de l’enfant unique du pays.

Les chiffres officiels montrent que le nombre de bébés nés dans la ville en 2021 était de 201 300, soit une baisse de plus de 25 % par rapport à 2017.

Dans la ville orientale de Jinan, les autorités locales ont également élaboré des plans pour offrir un paiement mensuel de 73 £ pour chaque enfant né cette année s’il est le deuxième ou le troisième de la famille.

Le gouvernement local a déclaré que la mesure “favoriserait une croissance démographique équilibrée à long terme”.

Les experts ont précédemment averti que la Chine se dirigeait vers un désastre alors que de sombres prévisions prévoyaient que le pays pourrait perdre un milliard de personnes d’ici 2100.

La politique chinoise de l’enfant unique a été considérablement levée en 2016 pour permettre aux couples d’avoir deux enfants – et à nouveau en 2021 pour permettre aux parents d’avoir trois enfants ou plus.

Mais la population a continué de diminuer car les Chinois ne se sont pas précipités pour avoir des bébés.

Et la Chine perdra bientôt son titre de longue date de pays le plus peuplé du monde au profit de l’Inde.

Lors du Congrès communiste de l’année dernière, le président Xi Jinping a déclaré : “Nous devons établir un système politique pour soutenir les naissances, et nous devons mettre en œuvre une stratégie nationale pour faire face activement au vieillissement”.

China Youth Daily, un journal dirigé par la branche jeunesse du parti au pouvoir, a salué les propositions de Shenzhen.

“Mais nous devons réaliser que ce n’est qu’un stimulus à court terme pour subventionner directement les parents de nouveau-nés”, a ajouté le journal.

“Dans le même temps, les départements concernés devraient prendre des mesures pour dissoudre les inquiétudes à long terme des jeunes [about] avoir des enfants.”

Les experts ont averti que l’épuisement de la population chinoise pourrait paralyser son armée et entraîner un désastre pour le Parti communiste.

L’Académie des sciences sociales de Shanghai a prédit que la population du pays pourrait passer de 1,44 milliard à seulement 587 millions.

Et la moitié de ceux qui resteront alors que la population se ratatinera seront des retraités, ce qui aggravera encore les malheurs imminents du pays.

La Chine est déjà devenue ce qu’ils appellent une société “4-2-1” – un couple de travailleurs soutenant quatre parents et un enfant.

Si vous regardez les projections du vieillissement de la population pour la Chine et les implications, elles sont assez graves Professeur Kerry Brown

“Des experts chinois et internationaux mettent en garde contre une bombe à retardement démographique en Chine depuis des décennies”, ont déclaré les chercheurs de l’Université nationale australienne Yun Jiang et Adam Ni.

« Que la Chine vieillira avant de devenir riche et puissante. »

Kent Deng, professeur d’histoire économique à la LSE, estime que la diminution de la population et les personnes âgées menacent le régime du Parti communiste.

“En bref, la montée de la Chine en tant que superpuissance industrielle et militaire au cours des 20 dernières années a fortement dépendu de la main-d’œuvre bon marché et peu respectueuse des droits de l’homme avec laquelle aucun autre pays ne peut rivaliser”, a-t-il déclaré au Sun Online.

“Si la main-d’œuvre chinoise diminue aussi rapidement qu’elle l’a fait depuis 2015, le parti au pouvoir sera bientôt confronté au lourd fardeau d’une population improductive qui contribue peu au PIB, aux exportations, aux forces armées de la Chine, etc.

“Tout cela a contribué à la légitimité du régime du PCC.”

Kerry Brown, professeur d’études chinoises et directeur du Lau China Institute au King’s College de Londres, a déclaré que le problème commençait déjà à peser sur l’esprit des Chinois.

“La croissance démographique a ralenti et les problèmes d’une population âgée sont des choses auxquelles les gens pensent en Chine”, a-t-il déclaré au Sun Online.

« Si vous regardez les projections du vieillissement de la population pour la Chine et les implications, elles sont assez graves.

“Ce sont des choses qui se passent maintenant. Ils pourraient changer leurs politiques pour que les gens travaillent jusqu’à 70 ou 80 ans, mais je ne vois pas d’issue facile pour eux.

“Il faut beaucoup de temps pour renverser ces choses.”