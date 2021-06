La Chine dépose une plainte officielle après que des sénateurs américains aient rencontré de hauts dirigeants taïwanais et déclaré que l’île ne serait pas « seule »

Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a annoncé que le pays avait déposé « représentations solennelles » avec les États-Unis au sujet de la visite de trois sénateurs américains sur l’île pour rencontrer de hauts responsables taïwanais.

Les sénateurs démocrates Tammy Duckworth et Christopher Coons et le républicain Dan Sullivan ont passé trois heures à Taipei pour exprimer le soutien de l’Amérique à l’île, offrant des vaccins Covid pour aider à contrôler l’épidémie de virus dans la région.

S’exprimant après son arrivée dans un avion militaire, Duckworth a déclaré que les États-Unis « ne laissera pas [Taiwan] rester seul, « offrant un soutien dans sa récupération du virus.

Nous serons à vos côtés pour nous assurer que les Taïwanais ont ce dont ils ont besoin pour passer de l’autre côté de la pandémie et au-delà.

Le voyage bipartite a vu les sénateurs américains confirmer que Taïwan recevrait 750 000 doses d’un vaccin Covid, dans le cadre du plan américain de distribuer 25 millions de vaccins initiaux dans le monde, atteignant au moins 80 millions donnés au programme Covax.

Le gouvernement chinois a critiqué les États-Unis dans le passé pour s’être engagés dans des discussions diplomatiques directes avec Taïwan, affirmant que l’île, que Pékin considère comme faisant partie intégrante de la Chine, n’a pas le droit de participer aux pourparlers d’État à État.

Taïwan a du mal à lutter contre le virus, n’ayant vacciné jusqu’à présent que 3% des 23,5 millions d’habitants de l’île en raison d’une pénurie de doses. Le Japon a livré gratuitement 1,24 million de doses du vaccin AstraZeneca vendredi, doublant ainsi le nombre de vaccins dans l’arsenal de l’île.

Le voyage de dimanche était le dernier d’une série de visites sur l’île de responsables américains au cours des derniers mois qui ont provoqué la colère des responsables chinois. Pendant l’administration Trump, l’ambassadeur américain à l’ONU à l’époque, Kelly Craft, alors secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar, et alors sous-secrétaire d’État à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement, Keith Krach, ont tous visité Taïwan. En avril, le Département d’État américain a mis à jour ses directives pour permettre aux responsables américains de « encourager l’engagement du gouvernement américain avec Taïwan ».

