La Chine « déplore vivement » l’enquête sur l’ingérence, l’ambassade met en garde contre les « conséquences » – National

Pékin « déplore vivement » l’enquête sur l’ingérence étrangère du Canada, et l’ambassade chinoise met en garde contre les « conséquences » si le pays n’abandonne pas son « parti pris idéologique ».

Les commentaires de l’ambassade de Chine au Canada surviennent après que le gouvernement fédéral a annoncé jeudi l’ouverture d’une enquête publique, faisant appel à un juge québécois pour diriger l’enquête après des mois de recherche.

Les allégations d’ingérence étrangère chinoise dans les élections et la société canadiennes ont dominé la scène politique à Ottawa pendant une grande partie de l’année ; la nouvelle enquête enquêtera non seulement sur Pékin, mais aussi sur la Russie ainsi que sur d’autres États étrangers et acteurs non étatiques lors des élections générales de 2019 et 2021 aux niveaux national et des circonscriptions électorales.

« Le 7 septembre, le gouvernement canadien a annoncé le lancement d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère de la Chine et d’autres pays, et a continué à exagérer les mensonges de la soi-disant « ingérence de la Chine dans les affaires intérieures du Canada ». La Chine déplore vivement et s’y oppose fermement », a déclaré vendredi un porte-parole de l’ambassade dans un courriel.

L’histoire continue sous la publicité

« La Chine exhorte la partie canadienne à abandonner ses préjugés idéologiques, à cesser de propager des mensonges et de fausses informations concernant la Chine, à cesser d’induire le public en erreur et à cesser de saper les relations sino-canadiennes. Autrement, le Canada devra en supporter les conséquences.»





1:24

Trudeau dit qu’il témoignerait « avec beaucoup d’enthousiasme » dans le cadre d’une enquête sur l’ingérence étrangère



Le porte-parole n’a pas précisé quelles pourraient être les conséquences.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, qui est également ministre des Institutions démocratiques, a révélé jeudi que Marie-Josée Hogue, juge puînée de la Cour d’appel du Québec, avait été choisie pour diriger l’enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes.

La nomination de Hogue intervient après des mois de recherche d’un juge pour diriger une enquête après que l’ancien gouverneur général David Johnston, le rapporteur spécial chargé d’enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère, a démissionné de son poste en juin en raison d’accusations de partialité.

LeBlanc a ajouté que Hogue devra présenter un rapport intérimaire d’ici le 29 février 2024 et un rapport final en décembre de la même année ; Hogue prendra la barre le 18 septembre.

L’histoire continue sous la publicité





1:46

LeBlanc explique sa décision d’inclure des pays autres que la Chine dans l’enquête sur l’ingérence étrangère



« Il s’agit d’un défi mondial pour les démocraties. La Chine n’est pas le seul pays à chercher à s’ingérer de manière inappropriée », a déclaré LeBlanc, soulignant qu’il a parlé avec son homologue britannique au cours de l’été des défis qu’ils voient liés à l’ingérence étrangère.

« Nous ne voulions pas le limiter à un seul pays. »

L’ingérence étrangère a été un problème persistant à Ottawa cette année, alors que le Globe and Mail et Global News rapportaient des allégations d’ingérence chinoise au Canada.

Au fur et à mesure que les nouvelles éclataient, les révélations selon lesquelles Pékin avait tenté de cibler des hommes politiques en exercice, notamment le député conservateur Michael Chong, ont fait leur apparition.

À la mode maintenant Danny Masterson condamné à 30 ans de prison à vie pour viol

Les sociaux-conservateurs font pression pour freiner le pouvoir de Poilievre





0:49

Une enquête publique sur l’ingérence étrangère lancée grâce aux efforts du NPD, selon Singh



En mai, le gouvernement fédéral a confirmé un rapport du Globe and Mail selon lequel le SCRS disposait d’informations en 2021 selon lesquelles Pékin cherchait des moyens d’intimider Chong et ses proches à Hong Kong.

L’histoire continue sous la publicité

La Chine a nié les allégations selon lesquelles elle aurait ciblé Chong après que le député ait voté en février 2021 en faveur d’une motion à la Chambre des communes condamnant le traitement par la Chine de sa minorité ouïghoure comme un génocide.

Cette querelle a conduit les deux pays à expulser des diplomates dans un mouvement de représailles et a incité le SCRS à changer de politique pour informer les députés des menaces, quelle que soit leur gravité.





2h05

Enquête sur l’ingérence étrangère : la juge québécoise Marie-Josée Hogue dirigera l’enquête



Depuis, la députée néo-démocrate Jenny Kwan a déclaré que le SCRS lui avait dit qu’elle était la cible de l’ingérence du gouvernement chinois. Elle a déclaré que les tentatives d’ingérence remontent aux élections fédérales de 2019, mais qu’elles seraient toujours en cours.

Vendredi, le porte-parole de l’ambassade a réitéré le démenti de la Chine concernant les allégations d’ingérence et a affirmé que certains politiciens et médias canadiens « répandent des mensonges et de la désinformation » pour discréditer la Chine.

L’histoire continue sous la publicité

Alors que les relations entre les deux pays sont au plus bas, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi qu’un rapprochement avec la Chine n’était pas envisageable pour le moment.

« Rapprochement? Non », a-t-il dit.