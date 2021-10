La Chine déploie une énorme flotte de 38 avions de combat dans le ciel de Taïwan lors d’une terrifiante démonstration de force exacerbant les craintes de la Troisième Guerre mondiale

La Chine a envoyé près de 40 avions de combat au-dessus de la zone de défense aérienne de Taïwan en deux vagues vendredi dans une démonstration de force inquiétante pour la petite île.

Taïwan a annoncé vendredi que la Chine était entrée dans son espace aérien avec 38 avions, alors que la Chine célébrait la fondation de la République populaire de Chine sur l’île revendiquée par la Chine.

La Chine a envoyé 38 avions de combat au-dessus de l’espace aérien de Taïwan Crédit : Barcroft Media

Taïwan a signalé à plusieurs reprises des missions menées par l’armée de l’air chinoise qui pénètrent dans la zone de défense aérienne de l’île démocratiquement gouvernée près des îles Pratas contrôlées par Taïwan.

Les 38 avions comprennent 18 J-16 et quatre chasseurs Su-30, selon le ministère de la Défense de Taïwan.

Le ministère a également signalé que des combattants taïwanais étaient dans les airs avec les 22 avions susmentionnés, en plus de deux bombardiers H-6 à capacité nucléaire et d’un avion anti-sous-marin.

Alors que samedi commençait à arriver, le ministère a ensuite annoncé que 13 autres avions chinois étaient entrés dans l’espace aérien taïwanais.

Ils se composaient de 10 J-16, 2 H-6 et un avion d’alerte précoce.

Taïwan a envoyé des avions de combat pour éloigner les avions chinois et a également déployé des systèmes de missiles pour surveiller les avions.

Bien que la première vague d’avions ait volé dans une zone proche des îles Pratas et que les deux bombardiers de cette vague volaient le plus près de l’atoll, la deuxième vague a volé dans le canal Bashi.

Ce canal sépare Taïwan et les Philippines et fournit une voie navigable clé reliant le Pacifique aux eaux entourant le sud de la Chine et aux masses continentales de la mer de Chine méridionale.

Bien que la Chine n’ait pas encore commenté les avions, elle a par le passé déclaré avoir effectué des vols similaires pour lutter contre la « collusion » entre les États-Unis et Taïwan.

En juin, 28 avions chinois étaient entrés dans l’espace aérien de Taïwan juste un jour après que le gouvernement a attaqué le ministre des Affaires étrangères de Taïwan pour avoir tenté de promouvoir Taïwan au niveau international.

Depuis l’événement, la Chine a renforcé sa pression militaire et politique sur l’île pour amener Taïwan à accepter la souveraineté chinoise, tandis que Taïwan a annoncé qu’elle était un pays indépendant qui défendrait sa démocratie.

La Chine a affirmé avoir envoyé les avions pour mettre fin à la « collusion » entre les États-Unis et Taïwan Crédit : Reuters